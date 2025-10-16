CAMEROUN :: Comme Fru Ndi en 1992 et Maurice Kamto en 2018, Issa Tchiroma sera-t-il assigné à Garoua ? :: CAMEROON

Le candidat du Front National pour le Salut du Cameroun FNSC, à l’élection présidentielle du 12 Octobre s’est déclaré sur son compte fecebook vainqueur face à Paul Biya, son principal adversaire qu’il a invité à reconnaitre sa victoire. Une position qui a provoqué l’ire autour de Paul Biya et son gouvernement. Une menace d’assignation pese sur lui.

On se rappelle, les périodes post électorales ont toujours été tumultueuses et empruntes de revendications sociales au Cameroun. Avec pour seul motif, la revendication par le camp de l’opposition en face de la « victoire volée »

Dans un cas dans l’autre, le régime RDPC est accusé de tripatouillage, fraude et manque de transparence dans le processus électoral. Le doigt accusateur est alors pointé sur l’organe chargé des élections et l’institution de proclamation des résultats. Malgré le passage de L’Organisation Nationale Des Elections ONEL à Elections Cameron ELECAM, de la Cour Suprême au Conseil Constitutionnel, rien ne change, les revendications s’accompagnent de grogne populaire.

En Mars 1992, la première élection présidentielle issue du retour au multipartisme au Cameroun s’était soldée par une instabilité et une revendication populaire remarquable sur toute l’étendue du territoire. Ni John Fru Ndi, président du Social Democratic Front SDF et candidat de l’Union pour le Changement s’était proclamé vainqueur contre Paul Biya du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC.

En réaction, le pouvoir de Yaoundé avait sorti l’artillerie lourde pour réprimer la contestation. L’Etat d’urgence avait été décrété dans toute la Région du Nord-ouest, fief du SDF et Fru Ndi assigné à sa résidence de Ntarekon à Bamenda. Plus proche de nous en 2018, Maurice Kamto, Président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, parti politique creé pour aller à l’assaut du Palais d’Etoudi occupé par Paul Biya a été stoppé net dans son élan. D’abord assigné à residence à son domicile à Yaoundé, il a ensuite été jeté en prison pour avoir revendiqué sa victoire contre Paul Biya.

En 2025, Issa Tchiroma qui s’est autoproclamé vainqueur de l’élection va-t-il subir le même sort ? Depuis l’annonce de sa « victoire » on observe un mouvement des troupes vers sa residence de Garoua dans le Nord du pays. Sur le sujet, InfoMatin, un quotidien de Yaoundé la capitale n’intitule que « Tchiroma dans le viseur du Minat ». Réagissant dans un communiqué, ce 14 octobre, au discours du leader du Fsnc qui s’autoproclame vainqueur de l’élection présidentielle, l’agent du gouvernement dans le processus électoral, Paul Atanga Nji, dénonce et condamne ces ‘’ faits d’une extrême gravité ‘’.

Tout en indiquant que ‘’ l’attitude irresponsable et arrogante du candidat Issa Tchiroma du candidat Issa Tchiroma Bakary sera traitée avec rigueur et fermeté ‘’, le ministre de l’Administration territoriale rassure, également, quant à la détermination du gouvernement de maintenir l’ordre public et assurer la protection des personnes et de leurs biens, en exécution des très hautes directives du chef de l’Etat, Paul Biya.

