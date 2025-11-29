Camer.be
Samuel Eto'o Plébiscité : Son 2e Mandat Sécurise la FECAFOOT Malgré l'Opposition du MINSEP
CAMEROUN :: SPORT

CAMEROUN :: Samuel Eto'o Plébiscité : Son 2e Mandat Sécurise la FECAFOOT Malgré l'Opposition du MINSEP :: CAMEROON

Le football camerounais a scellé son destin pour un nouveau cycle, confirmant la mainmise de son champion historique. Samuel Eto'o, l'ancien capitaine emblématique, a décroché sans surprise un second mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Cette réélection, loin d’être une simple formalité protocolaire, s’est déroulée dans un contexte de haute tension politique et administrative, illustrant la détermination inébranlable du président sortant face aux tentatives d'ingérence.

Candidat unique après une séquence électorale où ses opposants n'ont pu se maintenir en lice, l’ex-attaquant du FC Barcelone a obtenu un score quasi plébiscitaire de quatre-vingt-cinq voix sur les quatre-vingt-sept suffrages exprimés lors de l'Assemblée Générale élective. Ce résultat impressionnant témoigne d’un soutien massif et incontestable de la base électorale de la fédération, renforçant sa position de leader incontesté au sein de l'institution sportive.

L'actualité brûlante autour de cette élection est le bras de fer direct avec le Ministère des Sports et de l'Éducation Physique, le MINSEP. Malgré les tentatives du Ministre de suspendre ou d'interdire la tenue de cette assemblée générale cruciale, la FECAFOOT a tenu bon, invoquant l’indépendance de ses processus électoraux, une obligation statutaire garantie par les règlements de la FIFA et de la CAF. La tenue effective du scrutin, en dépit des injonctions, est perçue comme une victoire symbolique majeure pour l'autonomie de l’instance fédérale.

Ce deuxième mandat s’ouvre sur des défis colossaux. En plus de consolider les acquis de la gouvernance administrative et d’assainir les finances, l'agenda d'Eto'o est chargé par la nécessité de pacifier les relations institutionnelles avec l'État tout en maintenant le cap de la performance sportive. La qualification pour les compétitions internationales et le développement des championnats locaux sont au cœur des attentes des supporters et de la famille du football camerounais. La feuille de route est ambitieuse : le président réélu devra transformer cette victoire électorale en une réussite durable pour les Lions Indomptables et pour l'ensemble du sport national. Ce triomphe, à la fois électoral et politique, positionne Samuel Eto'o comme une figure de proue, dont le leadership continuera d'influencer le paysage du sport africain.

