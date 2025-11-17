Le Silence Assourdissant du Palais d'Etoudi : Le Cameroun Retient son Souffle Post-Élections :: CAMEROON

Paul Biya, a preté serment pour la 8e fois consecutive dans un palais à lui dedié par la representation Nationale ; Le palais Paul Biya qui tient lieu desormais de siege de l’Assemblée Nationale.

Dans une athmosphere post électorale tendue avec notamment la revendication de cette Victoire par Issa Tchiroma, son principal Chalenger qui s’était auto proclamé president élu.

Il était donc attendu, Paul Biya, par ceux qui l’ont élus et ses principaux adversaires “ 43 ans c’est assez” Le 6 Avril 2025, jour de pestation de serment et le president l’a reconnu, au cours de son discours de politique generale à l’ouverture du septennat des “ grandes esperances”: les frustrations de ses compatriotes, mais aussi une place de choix reserve à ceux qui, manifestement, au cours des 43 années passes n’ont pas eu droit au chapitre: les jeunes et les femmes. Une semaine apres, on reste sans Nouvelles du palais presidentiel d’étoudi, aucune information ne filtre et les commentaires et analyses vont dans tous les sens.

En ces Lendemains d'élection présidentielle, Integration, un journal de Yaoundé parle de « L'attente qui étouffe ». Pour le journal, Les neuf étapes du processus électoral sont bouclées, le président a prêté serment, mais la rue murmure toujours. Qui garde le doigt sur le bouton « pause » ?

Fraîchement réélu, le chef de l’État est confronté à un choix cornélien entre un gouvernement d’ouverture et la crainte d’un recyclage des figures usées du système. Un mal etre que tente d’expliquer La Nouvelle, un autre journal de Yaoundé qui donne « Voici les raisons du malaise ». Couacs d’une décentralisation en demi-teinte.

Doublée aux malversations financières et même à l’incompétence, l’impunité pourrait bien expliquer le mauvais score du président national et candidat du Rdpc, Paul Biya, lors de la dernière élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le Cameroun traverse une période morose. Si ce huitième mandat entamé dans un climat de tension sociopolitique et une crise de crédibilité sans précédent, le Rdpc devrait songer au renouvellement de ses équipes…

