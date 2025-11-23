AFRIQUE :: AMAFOR 2025 : Columbus-Georgia accueille le carrefour stratégique des économies africaine et américa

Du 11 au 13 décembre 2025, Columbus, en Géorgie (États-Unis), deviendra la capitale des affaires entre l’Afrique et l’Amérique. Le DoubleTree by Hilton de Columbus-Georgia abritera la 5ᵉ édition de l’AMAFOR Forum International d’Entreprises, un rendez-vous qui s’impose, année après année, comme une plateforme majeure de coopération économique, d’innovation entrepreneuriale et de création de partenariats stratégiques.

Un pont structurant entre deux continents

AMAFOR 2025 se veut bien plus qu’un simple forum. C’est un espace d’échanges opérationnels entre investisseurs, chefs d’entreprises, institutions, collectivités territoriales, universitaires, organisations de la société civile et porteurs de projets des deux continents.

Objectif : accélérer les alliances économiques Amérique–Afrique, faciliter l’accès aux marchés, accompagner les talents et concrétiser des projets d’investissements durables dans des secteurs clés : agro-industrie, numérique, énergies, industries culturelles et créatives, éducation, santé, logistique, tourisme, etc.

Cette édition sera placée sous le signe des alliances stratégiques et marquera une étape décisive avec deux temps forts :

le lancement officiel du CIPEC – Cadre International Permanent d’Échanges et de Coopération, une structure pensée pour assurer la continuité des partenariats au-delà de l’événement ;

l’inauguration du centre communautaire Tropic Viva, nouvel espace d’affaires et de rencontres, symbole de synergie, d’inclusion économique et de rapprochement des communautés.

Trois jours pour réseauter, apprendre et conclure des affaires

Jeudi 11 décembre 2025 – Ouverture officielle

La première journée sera consacrée à l’accueil des délégations internationales et des participants. Au programme :

arrivée des délégations Amérique–Afrique ;

cérémonie d’ouverture officielle du Forum ;

cocktail de bienvenue et présentation de l’institution AMAFOR et de ses partenaires ;

mise en lumière des objectifs du CIPEC et des perspectives de coopération.

Une entrée en matière conçue pour favoriser les premiers contacts, créer un climat de confiance et poser les bases des futures collaborations.

Vendredi 12 décembre 2025 – Contenus, solutions et B2B

La deuxième journée sera dédiée au cœur stratégique du Forum :

ateliers thématiques et visites d’entreprises à Columbus-Georgia, pour s’inspirer de modèles concrets et identifier des synergies ;

sessions de formation et panels sectoriels animés par des experts, décideurs, entrepreneurs et représentants institutionnels ;

rencontres B2B , sessions de matching et échanges de solutions, afin de connecter porteurs de projets, PME, grandes entreprises et investisseurs ;

mise en avant de modèles économiques innovants adaptés aux réalités des marchés africain et américain.

La journée se clôturera par une grande soirée networking, moment privilégié pour :

rencontrer investisseurs, mentors, décideurs publics et privés ;

partager des retours d’expérience inspirants ;

explorer des opportunités de partenariats multisectoriels ;

renforcer son réseau professionnel au-delà des frontières.

Samedi 13 décembre 2025 – Exposition, inauguration et gala

La dernière journée sera résolument tournée vers la visibilité et la célébration :

exposition-vente avec des stands d’entrepreneurs et de porteurs de projets ;

inauguration officielle du centre communautaire et espace d’affaires Tropic Viva ;

rencontres avec la diaspora, les acteurs locaux et les communautés d’affaires ;

en clôture, une soirée de gala et dîner d’honneur , avec : hommages aux partenaires et mécènes, présentation des résultats et perspectives, animation artistique et culturelle, reflet de la richesse des cultures africaines et américaines.



Pourquoi participer à AMAFOR 2025 ?

Au-delà de la dimension symbolique, AMAFOR 2025 est pensé comme un accélérateur concret pour les acteurs économiques qui souhaitent se projeter à l’international.

Participer à ce forum, c’est notamment :

Nouer des partenariats stratégiques Amérique–Afrique

Identifier des partenaires commerciaux, des relais locaux, des distributeurs, ou encore des co-investisseurs pour développer ou consolider sa présence sur de nouveaux marchés.

Promouvoir ses produits et services à l’international

Bénéficier d’une vitrine internationale, présenter ses solutions devant un public ciblé, tester l’intérêt de nouveaux marchés et renforcer sa marque.

Accéder à des opportunités de financement et de formation

Rencontrer des fonds d’investissement, des institutions financières, des bailleurs et des programmes d’accompagnement. Profiter en parallèle de contenus à haute valeur ajoutée pour structurer son projet, renforcer sa gouvernance et optimiser sa stratégie.

Intégrer un réseau dynamique de leaders et d’entrepreneurs

Rejoindre une communauté engagée dans la coopération économique Amérique–Afrique, avec un suivi post-forum grâce au CIPEC et aux dispositifs mis en place pour assurer la continuité des échanges.

Un appel aux décideurs, entrepreneurs et investisseurs

AMAFOR 2025 s’adresse :

aux dirigeants d’entreprises (PME, start-up, grandes entreprises) ;

aux investisseurs et bailleurs de fonds ;

aux chambres de commerce, agences de développement et institutions ;

aux collectivités territoriales et villes intéressées par des jumelages économiques ;

aux leaders de la diaspora africaine en Amérique ;

aux porteurs de projets innovants à la recherche de partenaires et de financement.

Columbus-Georgia, par sa position stratégique et son dynamisme économique, offre un cadre idéal pour ce dialogue à haute portée entre l’Afrique et l’Amérique.

Modalités de participation

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Pour confirmer votre participation, réserver un stand ou obtenir des informations détaillées sur le programme :

écrire à : amafor.communication@gmail.com

ou appeler le : +1 762 332 00 69

En décembre 2025, AMAFOR 5 fera de Columbus-Georgia un hub international des opportunités Afrique–Amérique. Pour les organisations qui souhaitent se positionner au cœur des futurs flux économiques entre les deux continents, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

