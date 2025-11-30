Camer.be
Défiance Civile et Oppression : Comment le Peuple Peut Surmonter la Peur Politique
CAMEROUN :: Défiance Civile et Oppression : Comment le Peuple Peut Surmonter la Peur Politique :: CAMEROON

L'arène politique se transforme parfois en un théâtre où la peur est l'outil principal de la coercition. Lorsque l'appareil d'État semble adopter des méthodes dignes des régimes autoritaires passés, la question de la survie de la démocratie devient lancinante. L'encerclement d'une figure d'opposition majeure par des forces de l'ordre zélées, ou la simple menace qui pèse sur ceux qui osent contester le récit officiel, illustre la fragilité des libertés. Il est crucial de s'interroger sur les raisons profondes d'une telle escalade : qu'a fait le leader pour mériter un tel traitement, surtout s'il n'a pas cédé aux pressions ni rallié l'establishment, comme en témoigne son refus de soutenir certains appels à l'unité sans conviction ?

Ce questionnement est d'autant plus pertinent dans des nations qui se drapent hypocritement dans le manteau de la légalité et de la représentation populaire. Comment un pays peut-il se prétendre en phase avec les idéaux démocratiques universels tout en agissant selon un modèle rappelant des dictatures sanguinaires ?  Tandis que des citoyens, étudiants, intellectuels et figures politiques sont arbitrairement détenus ou que des vies sont sacrifiées lors de contestations électorales dont l'issue est douteuse, une grande partie de la population observe, figée. Que regarde-t-elle donc sans réagir ? Elle observe, en fait, l'ombre de sa propre aliénation future, paralysée par la vision des forces de répression omniprésentes.

Cependant, il est impératif de comprendre qu'une peur stérile face à une force résolue à l'anéantissement est une capitulation anticipée. Être tétanisé par l'individu ou le système qui vous menace de mort est contre-productif. L'enjeu vital n'est plus la peur elle-même, mais la volonté d'y survivre. La seule voie possible pour débloquer cette inertie est de surmonter sa peur et d'adopter une stratégie de survie collective. L'histoire est riche en exemples où l'action non-violente et la désobéissance civique ont triomphé de la tyrannie. La résistance commence par de petits actes.

L'appel à la ville morte, ou tout autre mouvement de cessation d'activité économique et sociale, est un puissant signal d'alarme pour l'autorité en place.  C'est l'expression la plus pure du pouvoir populaire. Avoir le courage de tout fermer, de suspendre le flux quotidien, est une manière forte et unifiée de dire : le peuple refuse l'ordre établi par la violence. L'intérêt commun est de dépasser cette peur paralysante pour faire entendre une voix collective et inébranlable, car le plus grand danger n'est pas l'agresseur, mais le silence et l'immobilisme de la victime.

L'actualité en vidéo