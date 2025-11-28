CAMEROUN :: Arrestations arbitraires et abus de pouvoir : Ou sont passés les prisonniers politiques ? :: CAMEROON

La copie du bilan des manifestations post électorales du 12 octobre n’est pas encore déposée. Plus d’un mois après et scrutin et un mois après la prestation de serment du président élu, l’attente est encore longue. Des manifestants de la contestation des résultats croupissent encore dans les geôles en attente de jugement.

Et pourtant, Paul Biya, le président élu pour la 8e fois consécutive avait, lors de sa prestation de serment devant la Représentation Nationale, déclaré que « l’élection du 12 octobre est derrière nous » et a appelé à regarder dans la même direction. La main du nouveau président reste tendue. Les leaders de l’opposition et les Associations civiles ont appelées à la décrispation du climat socio politique par la libération de tous les détenus de la crise postélectorale. Rien n’est fait et la situation s’enlise.

Que s’est-il passé ? Selon Human Right Watch, une organisation de défense des Droits de L’Homme, « La Répression violente des manifestants et des citoyens ordinaires à travers le Cameroun met en évidence une tendance croissante à la répression qui jette une ombre sur l’élection » un doute qui prend ses origines à la revendication de sa « victoire volée » de Tchiroma, arrivé 2e à l’élection présidentielle. La rue a répondu présente et la sécurité a sévi. De l’aveu du ministre de l’administration territoriale Paul Atanga Nji lui-même « un total de 1243 suspects ont été arrêtés »

A leur côtés, d’autres personnalités ont été interpellées dans le cadre de cette crise. Il s’agit de Anicet Georges Ekane, Djeukam Tchameni et Aba’a Oyono. Ils sont leaders de Parti politiques et universitaire. Leur seul crime avoir revendiqué la victoire d’Issa Tchiroma. Interpellés et détenus au Secrétariat d’Etat à la Défense SED, une unité spécialisée de la Gendarmerie Nationale, ils sont accusés d’Hostilité envers la patrie, Révolution, Incitation à la révolte, Appel à l'insurrection. En attendant et pour Human Righs Watch « Les autorités devraient immédiatement mettre fin aux abus commis par les forces de sécurité, enquêter sur les incidents et poursuivre les responsables »

Une position que ne semble pas partager Le Ministre de l’Administration territoriale qui, selon InfoMatin, un journal de Yaoundé lève le ton « Tchiroma et ses sous-traitants dans le viseur du Minat ». Et pour cause, les enquêtes en cours détermineront le sort qui sera réservé aux partis politiques et autres associations ayant soutenu les manœuvres du candidat du Fsnc, mauvais perdant à la présidentielle du 12 octobre. En attendant il y a Urgence médicale : « L’état de santé d’Anicet Ekane se dégrade en détention ». Détenu, dans le cadre de la crise post-électoral, depuis un mois au Centre Médical de la Gendarmerie Nationale, sis au camp militaire du Secrétariat d’Etat à la Défense (Sed) à Yaoundé, l’état de santé du président du Manidem, Anicet Georges Ekane, se dégrade de manière ‘’ crescendo ‘’, selon ses avocats. Sa défense interpelle désormais l’opinion publique et les autorités sur ce qui s’apparente à une urgence humanitaire. Ecrit Forum Libre

