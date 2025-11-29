Camer.be
Maurice Kamto : Quel Come-Back Stratégique Face à l’Interdiction de la convention du MRC ?
CAMEROUN :: Maurice Kamto : Quel Come-Back Stratégique Face à l’Interdiction de la convention du MRC ? :: CAMEROON

Le paysage politique au Cameroun est de nouveau en pleine ébullition suite à l'interdiction, par le régime, du congrès extraordinaire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Cette décision administrative s’inscrit dans une longue série de mesures répressives à l’encontre du parti et de son leader historique. La question n'est plus de savoir si Maurice Kamto reviendra à la tête du MRC, mais de déterminer la stratégie qu'il adoptera face à un pouvoir qui a systématiquement brimé son mouvement depuis plus de douze ans, allant jusqu'à le radier de la dernière course présidentielle de manière unilatérale.

Le contexte est d'une complexité et d'une tension extrêmes. Le régime a non seulement empêché le principal parti d'opposition de se structurer en interdisant son congrès, mais il a également jeté une lumière crue sur le risque juridique auquel sont confrontés les opposants politiques. L'adversaire principal de la dernière présidentielle est actuellement en fuite, craignant l'emprisonnement après s'être déclaré vainqueur des urnes, une situation qui rappelle étrangement celle vécue par Kamto lui-même après l'élection de 2018.

Le prix de cette opposition est lourd. De nombreux militants ont été emprisonnés après le scrutin du 12 octobre 2025, venant s'ajouter à la détention arbitraire de plusieurs cadres du parti depuis près de six ans. Cette répression continue place Kamto devant un dilemme stratégique crucial pour l'avenir de la crise politique au Cameroun.

Deux voies d’actions majeures semblent s'offrir à lui pour un come-back stratégique percutant. La première serait une descente fracassante dans la rue, mobilisant ses partisans pour exiger la libération des prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2025. Cette option, bien que risquée, permettrait au leader de capitaliser sur l’indignation populaire et de réaffirmer son statut de figure contestataire majeure. La seconde option serait de se ranger officiellement derrière la cause d'Issa Tchiroma, en appelant activement au respect des opérations "villes mortes" annoncées. Adopter cette dernière approche signifierait forger une unité de façade dans l'opposition et concentrer la pression sur le régime par des moyens de désobéissance civile. Quelle que soit la décision, le choix de Kamto façonnera inéluctablement la prochaine phase de la confrontation politique au Cameroun.

#Cameroun #Kamto #MRC #VillesMortes #CrisePolitique #Opposition #PrisonniersPolitiques

