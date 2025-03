CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Questions et réponses sur les candidatures de Paul Biya et Maurice Kamto :: CAMEROON

L’élection présidentielle au Cameroun n’est plus lointaine mais certaine. Selon le calendrier électoral, elle aura lieu au mois d’octobre 2025.

Sur le champ de la politique, les spéculations vont bon train. Notamment sur l’éventuelle candidature de Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, et, par ailleurs second à la dernière élection présidentielle, et l’opportunité de la candidature de Paul Biya, président National du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, au pouvoir depuis 42 ans.

En l’absence d’une annonce solennelle de candidature, le temps passe et on spécule, la presse relaie.

Dans les chambres Haute et Basse du parlement des signes apparaissent, en faveur de Paul Biya, « Niat et Cavaye rempilent ».

Les présidents sortants ont respectivement été réélus au Sénat et l’Assemblée nationale à la faveur des séances plénières portant sur la session de Mars 2025.

Pour la quotidien Le Messager, paraissant à Douaala, La réélection de Marcel Niat Njifenji et de Cavaye Yeguie Djibril aux perchoirs des deux Chambres du Parlement ce 18 mars entérine la volonté de Paul Biya d'être de la course à sa propre succession.

Et le journal s’interroge sur cette Candidature au forceps « Biya, un autre mandat pour quoi faire ». Envoyer à la candidature de l’élection présidentielle de 2025, le président Paul Biya, âgé de 92 ans (il a déjà fait 42 ans à la magistrature suprême, 07 ans comme premier ministre), pour un mandat de 07 ans encore, c’est à dire le voir gouverner jusqu’à l’âge de 99 ans, semble relever d’une impression de l’ambiguïté qui pollue le parti du flambeau ardent.

Un autre candidat qui préoccupe le landerneau politique est Maurice Kamto. Absent aux élections municipales et Législatives, son parti Le MRC n’est représenté ni au parlement ni dans une commune. Toute chose qui complique sa candidature à la présidentielle.

Sur le sujet, « Aucun obstacle Juridique à la candidature de Maurice Kamto ». Les arguments Juridiquement valables ont été exposés par le Pr Timtchueng lors des travaux de l’Assemblée des structures du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) tenue le dimanche 16 mars à Bafoussam. L’enseignant de droit privé à l’Université de Dschang soutient qu’à la faveur des nombreuses possibilités qu’offre le code électoral, la participation du président national du Mrc à ce scrutin ne souffre de rien.