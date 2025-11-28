Camer.be
Crise post-électorale : le Barreau du Cameroun alerte le MINAT sur les détenus
Crise post-électorale : le Barreau du Cameroun alerte le MINAT sur les détenus

La crise post-électorale qui secoue le Cameroun depuis 2025 continue de générer des tensions, notamment autour du traitement des personnes interpellées. Ce jeudi 27 novembre 2025, une rencontre cruciale s'est tenue au Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT), où une délégation déterminée de six femmes leaders, a exposé les préoccupations majeures concernant les conditions de détention.

Conduite par des figures engagées comme Mme Kah Walla, et incluant Me Charlotte Tchacounté, la délégation a rapporté au Ministre une série d'abus, de dysfonctionnements et de violations flagrantes de la loi observées dans la gestion des dossiers liés à cette crise. L'accent a été mis sur la situation des détenus les plus vulnérables. La présence de mineurs et de femmes enceintes parmi les personnes interpellées, ainsi que le sort des malades et des blessés, constituent un signal d’alarme humanitaire et juridique qui ne peut être ignoré.

Les échanges, qui ont duré près de trois heures, témoignent de la gravité de la situation et de la pression exercée par les avocates pour le respect des normes internationales et nationales. Selon les membres du Barreau, le gouvernement doit impérativement garantir les droits de tous les citoyen.(ne)s, y compris ceux interpellés dans le contexte politique. Au terme de cette audience, le MINAT a pris des engagements spécifiques concernant le traitement des cas critiques et des personnes détenues en situation de vulnérabilité.

Toutefois, la délégation a clairement affirmé que sa vigilance restait constante. L’objectif ultime demeure la libération de l'ensemble des personnes détenues dans le cadre de la crise post-électorale. Cette action de plaidoyer souligne le rôle essentiel du Barreau du Cameroun dans la défense des droits humains face à l'instrumentalisation potentielle de la justice dans un contexte politique tendu. Le respect de la loi et la fin des dysfonctionnements dans les centres de détention sont désormais au cœur des attentes citoyennes.

L'actualité en vidéo