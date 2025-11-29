Camer.be
Barrage de Kikot : la Banque mondiale exige une réforme avant de débloquer les fonds
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: Barrage de Kikot : la Banque mondiale exige une réforme avant de débloquer les fonds :: CAMEROON

Depuis la récente mise en garde de la Banque mondiale, le sort du Kikot‑Mbébé hydroelectric dam un projet phare du Cameroun se retrouve dans une zone d’incertitude. Dans un communiqué daté du 28 novembre 2025, l’institution de Bretton Woods a clairement indiqué qu’aucun soutien financier ne sera accordé tant que le pays n’aura pas engagé une réforme profonde du secteur de l’électricité

Le projet Kikot-Mbébé, qui prévoit la construction d’un barrage de 500 MW sur le fleuve Sanaga , est l’un des plus ambitieux en cours au Cameroun. Porté par la coentreprise Kikot Hydro Power Company (KHPC), détenue à parts égales par Électricité de France (EDF) et l’État camerounais, le projet représente un investissement estimé à plus de 1 milliard d’euros (soit environ 650 milliards de francs CFA). 

Selon le calendrier initial, la construction devait débuter en 2025-2026 pour une mise en service en 2030, dans la continuité de la stratégie nationale visant à renforcer la production d’électricité par des infrastructures hydroélectriques. Toutefois, le nouveau rapport budgétaire 2026-2028 retarde le démarrage à 2027, avec un achèvement désormais attendu en 2033. 

Avec cette position ferme, la Banque mondiale met une pression sans précédent sur Yaoundé pour accélérer la modernisation et la restructuration du secteur électrique une condition qu’elle juge indispensable à la viabilité et à la rentabilité du projet. Tant que les réformes structurelles n’auront pas été entérinées, les bailleurs internationaux n’accorderont aucune garantie ni financement pour Kikot. Cette exigence pourrait compliquer le calendrier et potentiellement freiner l’entrée en service, sauf un engagement clair du gouvernement à transformer le modèle énergétique du pays.

Au-delà de l’enjeu énergétique, le retard du projet Kikot-Mbébé pourrait avoir des effets sur les objectifs d’électrification universelle et d’électrification rurale contenus dans la stratégie de développement nationale. Par ailleurs, la confiance des investisseurs étrangers déjà fragilisée pourrait pâtir d’un tel recul, mettant en péril le financement d’autres infrastructures prévues.

En résumé, l’avenir du barrage de Kikot dépend désormais d’un pari politique : celui d’une réforme ambitieuse du secteur électrique. Sans cela, le projet, aussi prometteur soit-il, risque de rester à l’arrêt bien au-delà des échéances prévues.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Energie #Kikot #Hydroelectrique #Developpement #BankWorld #Infrastructures

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Barrage de Kikot : la Banque mondiale exige une réforme avant de débloquer les fonds
Rachat Eneo-Actis : 78 milliards FCFA, le prix exorbitant d’un échec stratégique au Cameroun
Souveraineté Monétaire Africaine : Le Plaidoyer Choc de Paul Kagame Contre l'Euro et le Dollar
Comment l’expérience qualité peut contribuer à améliorer le service client dans une banque
Septennat et Inégalités : Crise de l'Emploi des Diplômés et Fracture Sociale au Cameroun
40% de Gaspillage : Le Chiffre Noir des Pertes Post-Récolte au Cameroun Dû aux Routes
La « Liberté d’entreprendre » au Cameroun, entre annonce politique et urgence structurelle
Bangui Financial Days 2025 : Plus de 400 participants réunis pour transformer le paysage financier
Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX
CAMWATER-CAMPOST : La révolution du paiement des factures d'eau au Cameroun
L'offensive d'Afriland First Bank de Paul Fokam Kammogne chez Faure Gnassingbé
Panne de l'Avion de Paul Biya à Maroua : Un Symbole de la Gouvernance par Affrètement Coûteux
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:50
Maurice Kamto : Quel Come-Back Stratégique Face à l’Interdiction de la convention du MRC ?

Maurice Kamto : Quel Come-Back Stratégique Face à l’Interdiction de la convention du MRC ?
01:32
Victoire Juridique pour Eto'o : L'Assemblée Générale de la FECAFOOT est Confirmée Légale

Victoire Juridique pour Eto'o : L'Assemblée Générale de la FECAFOOT est Confirmée Légale
01:15
Barrage de Kikot : la Banque mondiale exige une réforme avant de débloquer les fonds

Barrage de Kikot : la Banque mondiale exige une réforme avant de débloquer les fonds
00:51
Justice à Deux Vitesses : Autorisation FECAFOOT vs Interdiction MRC

Justice à Deux Vitesses : Autorisation FECAFOOT vs Interdiction MRC
21:06
Tension au MRC : Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la Convention

Tension au MRC : Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la Convention

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo