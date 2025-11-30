Samuel Eto’o réélu : « Le Cameroun au-dessus de tout » pour son deuxième mandat :: CAMEROON

Dans un discours fort prononcé après sa réélection, Samuel Eto’o a tracé une ligne rouge pour l’avenir des Lions Indomptables. Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a affirmé avec une fermeté sans équivoque qu’aucun joueur ni entraîneur ne serait plus grand que la nation, marquant ainsi les esprits et définissant le cap de son nouveau mandat. Cet engagement est intervenu à l’issue d’un scrutin qui l’a vu largement reconduit à la tête de l’instance dirigeante du football camerounais.

L'assemblée générale élective, qui s'est tenue ce samedi 29 novembre au Centre d’excellence de la CAF à Mbankomo, a acté la reconduction du président sortant, seul candidat en lice. Selon les résultats rapportés, Samuel Eto’o a recueilli 85 voix sur 87, un plébiscite qui lui offre un deuxième mandat consécutif de quatre ans. Cette victoire, cependant, n’est pas survenue dans un climat de parfait consensus. Le processus électoral a été marqué par une absence remarquée du ministère des Sports (MINSEP), qui avait préalablement exigé son annulation, évoquant des irrégularités. Des manifestations avaient également éclaté en marge du vote, témoignant des tensions persistantes au sein du football camerounais.

Le premier mandat d’Eto’o avait en effet été tumultueux, entre conflits ouverts avec le ministère, l’échec de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 et des suspensions de clubs controversées. À l’aube de ce nouveau cycle, le président réélu a immédiatement fixé les priorités. Outre le recentrage autour des valeurs et du maillot national, il a placé la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025) en tête de son agenda. « Notre prochain défi est juste devant nous : la CAN. Nous devons prendre les décisions qui s'imposent afin d'offrir aux Camerounais l'équipe qu'ils mérites », a-t-il déclaré, appelant à tirer les conséquences des récents échecs.

Porté par ce nouveau souffle, Samuel Eto’o entend donc tourner la page des dissensions et travailler à restaurer la compétitivité du football camerounais. Alors que les projecteurs se braquent déjà sur la préparation de la CAN 2025, la fermeté de son discours inaugural laisse présager une gouvernance sans concession, où l’intérêt collectif primerait désormais sur toute considération individuelle.

