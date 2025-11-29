-
© Camer.be : Paul Moutila
- 29 Nov 2025 13:59:30
- |
- 500
- |
-
AFRIQUE :: Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
L'Afrique connaît une transformation infrastructurelle remarquable, où des nations se distinguent par des investissements ambitieux dans les réseaux de transport, l'énergie et le numérique. Une analyse détaillée révèle le palmarès des dix pays africains aux infrastructures les plus performantes, un facteur clé de leur croissance économique.
Le Nigéria, géant démographique, se hisse en tête avec un budget d'infrastructure de 70 milliards de dollars, focalisé sur le réseau routier et le port de Lagos. Le Kenya impressionne avec son chemin de fer moderne qui a révolutionné la liaison Nairobi-Mombasa. Le Maroc, pionnier en matière de connectivité mobile, se distingue par son port Tanger Med et son train à grande vitesse, Al Boraq. L'Égypte, quant à elle, mise sur l'avenir avec sa nouvelle capitale administrative et ses infrastructures intelligentes.
Parmi les pays les plus avancés en matière de transition énergétique, on trouve le Ghana et l'Éthiopie. Le premier affiche un taux d'accès à l'électricité de 85%, tandis que le second construit le colossal barrage de la Renaissance. Dans le domaine de la transformation digitale, des nations plus petites comme le Rwanda et Maurice excellent. Le Rwanda déploie un réseau fibre optique dans ses villes et Maurice a inauguré la couverture 5G sur la majeure partie de son territoire. Les Seychelles, bien que petit par la taille, complètent ce classement avec des performances d'exception, affichant un taux de pénétration d'Internet avoisinant les 90% et un accès à l'électricité quasi-universel, soutenus par des investissements continus dans les câbles à fibres optiques et un programme ambitieux pour les énergies renouvelables. Ces pays illustrent la diversité et la dynamique des progrès infrastructurels à travers le continent.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE
Les + récents
Le MANIDEM dénonce l'occupation du siège du MRC et du domicile de Kamto
La Fecafoot défie l'interdiction du ministre des Sports, son avenir en question
Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC
Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
Samuel Eto'o Plébiscité : Son 2e Mandat Sécurise la FECAFOOT Malgré l'Opposition du MINSEP
ECONOMIE :: les + lus
Top Des 29 Milliardaires Africains En 2015 Selon Forbes
- 05 May 2015
- /
- 80756
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 216849
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 209220