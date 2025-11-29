AFRIQUE :: Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes

L'Afrique connaît une transformation infrastructurelle remarquable, où des nations se distinguent par des investissements ambitieux dans les réseaux de transport, l'énergie et le numérique. Une analyse détaillée révèle le palmarès des dix pays africains aux infrastructures les plus performantes, un facteur clé de leur croissance économique.

Le Nigéria, géant démographique, se hisse en tête avec un budget d'infrastructure de 70 milliards de dollars, focalisé sur le réseau routier et le port de Lagos. Le Kenya impressionne avec son chemin de fer moderne qui a révolutionné la liaison Nairobi-Mombasa. Le Maroc, pionnier en matière de connectivité mobile, se distingue par son port Tanger Med et son train à grande vitesse, Al Boraq. L'Égypte, quant à elle, mise sur l'avenir avec sa nouvelle capitale administrative et ses infrastructures intelligentes.

Parmi les pays les plus avancés en matière de transition énergétique, on trouve le Ghana et l'Éthiopie. Le premier affiche un taux d'accès à l'électricité de 85%, tandis que le second construit le colossal barrage de la Renaissance. Dans le domaine de la transformation digitale, des nations plus petites comme le Rwanda et Maurice excellent. Le Rwanda déploie un réseau fibre optique dans ses villes et Maurice a inauguré la couverture 5G sur la majeure partie de son territoire. Les Seychelles, bien que petit par la taille, complètent ce classement avec des performances d'exception, affichant un taux de pénétration d'Internet avoisinant les 90% et un accès à l'électricité quasi-universel, soutenus par des investissements continus dans les câbles à fibres optiques et un programme ambitieux pour les énergies renouvelables. Ces pays illustrent la diversité et la dynamique des progrès infrastructurels à travers le continent.

