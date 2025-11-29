Camer.be
Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
AFRIQUE :: ECONOMIE

AFRIQUE :: Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes

L'Afrique connaît une transformation infrastructurelle remarquable, où des nations se distinguent par des investissements ambitieux dans les réseaux de transport, l'énergie et le numérique. Une analyse détaillée révèle le palmarès des dix pays africains aux infrastructures les plus performantes, un facteur clé de leur croissance économique.

Le Nigéria, géant démographique, se hisse en tête avec un budget d'infrastructure de 70 milliards de dollars, focalisé sur le réseau routier et le port de Lagos. Le Kenya impressionne avec son chemin de fer moderne qui a révolutionné la liaison Nairobi-Mombasa. Le Maroc, pionnier en matière de connectivité mobile, se distingue par son port Tanger Med et son train à grande vitesse, Al Boraq. L'Égypte, quant à elle, mise sur l'avenir avec sa nouvelle capitale administrative et ses infrastructures intelligentes.

Parmi les pays les plus avancés en matière de transition énergétique, on trouve le Ghana et l'Éthiopie. Le premier affiche un taux d'accès à l'électricité de 85%, tandis que le second construit le colossal barrage de la Renaissance. Dans le domaine de la transformation digitale, des nations plus petites comme le Rwanda et Maurice excellent. Le Rwanda déploie un réseau fibre optique dans ses villes et Maurice a inauguré la couverture 5G sur la majeure partie de son territoire. Les Seychelles, bien que petit par la taille, complètent ce classement avec des performances d'exception, affichant un taux de pénétration d'Internet avoisinant les 90% et un accès à l'électricité quasi-universel, soutenus par des investissements continus dans les câbles à fibres optiques et un programme ambitieux pour les énergies renouvelables. Ces pays illustrent la diversité et la dynamique des progrès infrastructurels à travers le continent.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Afrique #Infrastructures #Developpement #Innovation #Digital #Energie #Transport

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
Barrage de Kikot : la Banque mondiale exige une réforme avant de débloquer les fonds
Rachat Eneo-Actis : 78 milliards FCFA, le prix exorbitant d’un échec stratégique au Cameroun
Souveraineté Monétaire Africaine : Le Plaidoyer Choc de Paul Kagame Contre l'Euro et le Dollar
Comment l’expérience qualité peut contribuer à améliorer le service client dans une banque
Septennat et Inégalités : Crise de l'Emploi des Diplômés et Fracture Sociale au Cameroun
40% de Gaspillage : Le Chiffre Noir des Pertes Post-Récolte au Cameroun Dû aux Routes
La « Liberté d’entreprendre » au Cameroun, entre annonce politique et urgence structurelle
Bangui Financial Days 2025 : Plus de 400 participants réunis pour transformer le paysage financier
Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX
CAMWATER-CAMPOST : La révolution du paiement des factures d'eau au Cameroun
L'offensive d'Afriland First Bank de Paul Fokam Kammogne chez Faure Gnassingbé
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:49
Le MANIDEM dénonce l'occupation du siège du MRC et du domicile de Kamto

Le MANIDEM dénonce l'occupation du siège du MRC et du domicile de Kamto
15:06
La Fecafoot défie l'interdiction du ministre des Sports, son avenir en question

La Fecafoot défie l'interdiction du ministre des Sports, son avenir en question
14:31
Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC

Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC
13:59
Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes

Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
13:32
Samuel Eto'o Plébiscité : Son 2e Mandat Sécurise la FECAFOOT Malgré l'Opposition du MINSEP

Samuel Eto'o Plébiscité : Son 2e Mandat Sécurise la FECAFOOT Malgré l'Opposition du MINSEP

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo