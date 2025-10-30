Camer.be
Crise démocratique en Afrique : l'avertissement du Cameroun et de la Tanzanie
Crise démocratique en Afrique : l'avertissement du Cameroun et de la Tanzanie :: AFRICA

Une crise post-électorale frappe le Cameroun, tandis qu'en Tanzanie, un climat de peur s'est installé, illustrant une profonde crise démocratique sur le continent. Les mêmes schémas se répètent : la contestation des résultats, la répression des opposants et la manipulation des institutions. Au cœur de ces tensions, une vérité fondamentale émerge : un pouvoir qui se divorce de la conscience collective mène inévitablement au chaos. Les flammes qui embrasent certaines rues ne sont pas celles de l'ethnie ou de la religion, mais bien celles de la trahison et de l'injustice. Une nation peut survivre à la pauvreté, mais rarement à un déni de justice sociale.

En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan est accusée d'avoir transformé la démocratie en une forteresse de peur, emprisonnant les opposants et manipulant les processus électoraux au nom d'une paix précaire. Cette situation rappelle amèrement la pensée de Julius Nyerere, père de la nation, pour qui il ne pouvait y avoir de développement sans démocratie véritable. Au Cameroun, c'est un ancien dirigeant qui s'accroche au pouvoir, dans un contexte où l'opposition dénonce des résultats écrits à l'avance. La colère qui en résulte ne peut être étouffée par la force.

La Zambie voisine est appelée à tirer les leçons de cette agonie. La paix y est fragile, et la tentation du pouvoir absolu guette ses dirigeants. L'indépendance de la commission électorale reste un bouclier vital contre la dérive autoritaire. L'avertissement est clair : dès que l'arbitre rejoint les joueurs, le match se transforme en guerre. L'alliance entre le peuple et ses dirigeants est sacrée ; la briser revient à écrire l'avenir dans le langage du feu. Les leçons de l'histoire sont implacables : aucun leader, aussi intelligent soit-il, ne peut surpasser la volonté d'un peuple déterminé à défendre sa liberté.

