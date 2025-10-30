-
© Camer.be : Paul Moutila
- 30 Oct 2025 14:41:06
- |
- 460
- |
-
Crise démocratique en Afrique : l'avertissement du Cameroun et de la Tanzanie :: AFRICA
Une crise post-électorale frappe le Cameroun, tandis qu'en Tanzanie, un climat de peur s'est installé, illustrant une profonde crise démocratique sur le continent. Les mêmes schémas se répètent : la contestation des résultats, la répression des opposants et la manipulation des institutions. Au cœur de ces tensions, une vérité fondamentale émerge : un pouvoir qui se divorce de la conscience collective mène inévitablement au chaos. Les flammes qui embrasent certaines rues ne sont pas celles de l'ethnie ou de la religion, mais bien celles de la trahison et de l'injustice. Une nation peut survivre à la pauvreté, mais rarement à un déni de justice sociale.
En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan est accusée d'avoir transformé la démocratie en une forteresse de peur, emprisonnant les opposants et manipulant les processus électoraux au nom d'une paix précaire. Cette situation rappelle amèrement la pensée de Julius Nyerere, père de la nation, pour qui il ne pouvait y avoir de développement sans démocratie véritable. Au Cameroun, c'est un ancien dirigeant qui s'accroche au pouvoir, dans un contexte où l'opposition dénonce des résultats écrits à l'avance. La colère qui en résulte ne peut être étouffée par la force.
La Zambie voisine est appelée à tirer les leçons de cette agonie. La paix y est fragile, et la tentation du pouvoir absolu guette ses dirigeants. L'indépendance de la commission électorale reste un bouclier vital contre la dérive autoritaire. L'avertissement est clair : dès que l'arbitre rejoint les joueurs, le match se transforme en guerre. L'alliance entre le peuple et ses dirigeants est sacrée ; la briser revient à écrire l'avenir dans le langage du feu. Les leçons de l'histoire sont implacables : aucun leader, aussi intelligent soit-il, ne peut surpasser la volonté d'un peuple déterminé à défendre sa liberté.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort
POINT DE VUE :: les + lus
POURQUOI LES AFRICAINS REFUSENT-ILS LE « DEVELOPPEMENT » ?
- 26 February 2016
- /
- 56335
Quand les prédictions du colonel Kadhafi se réalisent...
- 22 April 2015
- /
- 40208
LA DIASPORA NUISIBLE: CERTAINS NAÏFS ATTENDENT LEUR TOUR A PARIS
- 12 September 2015
- /
- 31430
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 212035
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 205578