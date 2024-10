L’état de santé de Paul Biya et dette du Cameroun auprès du FMI divisent les journaux :: CAMEROON

L’opinion publique camerounaise est suspendue à l’état de santé de son président, Paul Biya, tandis que la situation sur le marché économique s’amenuise. La presse y est revenue, avec des analyses à la fois complémentaires et contradictoires.

L’état de santé de Paul Biya, président de la République et chef de l’État, a-t-il une influence sur l’économie des Camerounais ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il que, pour Paul Moutila de Camer.be, « Sur les marchés internationaux, l'impact s'est fait sentir principalement sur les obligations du Cameroun. Selon Bloomberg, les obligations en dollars du pays ont connu une baisse pendant trois jours consécutifs. L'eurobond émis en juillet dernier, avec une échéance en 2031, se négociait à 96,915 % de sa valeur initiale le 9 octobre 2024. Cette situation pourrait entraîner des coûts de refinancement plus élevés pour le Cameroun si elle persiste ».

De plus, selon le journal en ligne, « les analystes soulignent que les investisseurs sont moins préoccupés par l'état de santé du président que par le mécanisme de succession qui serait mis en place en cas d'incapacité. Thys Louw, gestionnaire de portefeuille chez Ninety One UK Ltd, explique : "La question sera celle de la succession, et naturellement, cela pourrait créer une certaine volatilité." »

Une volatilité qui transpire dans La Lettre de la Bourse, un journal spécialisé paraissant à Douala, la capitale économique du pays. Pour ce journal, les rumeurs sur l’état de santé du président camerounais laissent « les marchés financiers indifférents ». Alors que les eurobonds du Cameroun se portent bien, une rumeur persistante fait état d’une chute libre de ces obligations sur le marché financier international.

Quant au Programme économique Cameroun et au Fonds Monétaire International, « Ça avance bien ». Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics, en veut pour preuve la baisse du déficit budgétaire, la gestion prudente et viable de la dette, et la meilleure orientation des ressources. Ce sont, entre autres, les points positifs relevés par la mission du FMI, présente depuis le 3 octobre dernier à Yaoundé. Elle a présenté hier au Premier ministre, Joseph Dion Ngute, ses conclusions à l’issue de la 7e revue.

Une position que ne partage pas le journal Repères de Yaoundé, qui estime que le « Cameroun, premier créancier du FMI ». Parmi les dix plus gros débiteurs mondiaux, cinq sont des États africains. La première économie de la Cemac doit 1,13 milliard de dollars, soit près de 677,7 milliards Fcfa, au Fonds monétaire international. Ce niveau d’endettement résulte notamment des programmes économiques soutenus par l’institution de Bretton Woods. Une analyse que partage La Lettre de la Bourse qui parle de « Cameroun, pays le plus endetté auprès du FMI ». Classé parmi les dix pays africains les plus endettés auprès du FMI, le Cameroun, première économie de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (Cemac), doit 1,13 milliard de dollars, soit près de 677,7 milliards Fcfa.

Au niveau des infrastructures routières au Cameroun, on note « 3 milliards de dollars US à mobiliser pour le triennal 2025-2027 ». C’est ce qui ressort d’une réunion de cabinet présidée par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, le lundi 14 octobre 2024 à Yaoundé. Les priorités et prévisions budgétaires pour l’exercice 2025 ont été examinées pour la mise en œuvre des projets d’infrastructures routières et autoroutières. Ces prévisions sont établies sur la base des instructions transmises par lettre du 26 juillet 2024 du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, relative à la notification de la dotation budgétaire provisoire pour le triennal 2025-2027. Mais il est à noter que 24 projets routiers sont à achever en 2024, écrit le journal L’Équation.