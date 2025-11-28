Produits made in Cameroun : NESTLÉ NIDO® GOÛT CACAO EST PROPRE À LA CONSOMMATION :: CAMEROON

Une équipe du Ministère de la Santé publique a fait une descente à l’Usine Nestlé de Douala, capitale économique du Cameroun. Pour toucher du doigt les réalités du travail qui se fait dans le strict respect des normes de qualité et de sécurité au grand bonheur du consommateur.

A l’issue de ce travail d’inspection « Nestlé Cameroun a le plaisir d’annoncer que le Ministère de la Santé Publique a officiellement confirmé que Nestlé NIDO® goût cacao est propre à la consommation ».

Cette clarification fait suite à une période de collaboration étroite avec les autorités, durant laquelle Nestlé Cameroun a accueilli des inspecteurs du ministère de la santé dans son usine de Douala. Ces derniers ont prélevé des échantillons de plusieurs lots du produit pour des analyses approfondies par des laboratoires indépendants agrées.

À l’issue de cette inspection rigoureuse du site de Douala, de l’analyse détaillée des échantillons et d’un dialogue transparent avec les autorités, le Ministre de la Santé a publié, le 5 novembre, un communiqué confirmant la sécurité de Nestlé NIDO® goût cacao.

M. Aboubacar COULIBALY, l’Administrateur Général de Nestlé Cameroun, « Nous accueillons avec satisfaction cette clarification confirmant la sécurité de Nestlé NIDO® goût cacao et invitons nos consommateurs à continuer de savourer cette boisson nutritive et délicieuse en toute confiance. Je tiens à réaffirmer que, chez Nestlé, la sécurité de nos consommateurs demeure notre priorité absolue. Tous les produits NIDO®, y compris Nestlé NIDO® goût cacao, sont fabriqués dans le strict respect des normes de qualité et de sécurité sanitaire en vigueur »

Nestlé Cameroun accorde une grande importance aux questions et préoccupations de ses consommateurs, qui peuvent joindre l’entreprise gratuitement via le numéro vert 8545 ou via WhatsApp au +237 650 75 86 25, disponible 24h/24 et 7j/7.

Nous remercions nos consommateurs et nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité continues envers notre entreprise et nos marques.

