CAMEROUN :: Rumeurs démenties : Anicet Ekane, président du MANIDEM, est vivant et appelle à la mobilisation :: CAMEROON
Un vent de soulagement parcourt la sphère politique camerounaise et la diaspora après le démenti de décès de l'opposant Anicet Ekane. Le président du MANIDEM, incarcéré à la Direction de la Sécurité d'État (SED), a mis fin aux rumeurs macabres qui avaient circulé la veille, semant la confusion et l'inquiétude, notamment auprès de sa sœur, contactée par une personne se prétendant officier de l'armée. Ces fausses informations, dont l'origine reste à éclaircir, ont paradoxalement servi de catalyseur à une nouvelle prise de parole de l'opposant, qui, malgré les difficultés de sa détention, fait preuve d'une résilience remarquable.
Depuis sa cellule au SED, Anicet Ekane a affirmé à nos confrères d'Afrik Inform qu'il était bel et bien vivant. Au lieu de se concentrer sur son propre sort, la figure politique a immédiatement recentré le débat sur la nécessité d'une action citoyenne continue, réitérant son appel à la mobilisation en faveur d'Issa Tchiroma. Un message fort, teinté d'une référence spirituelle poignante « Le peuple doit rester mobilisé pour Issa Tchiroma. Rappelez-vous, Jésus est mort sur la croix, pas dans un lit d'hôpital » qui souligne l'esprit de sacrifice et la détermination face à l'adversité.
Ce rebondissement spectaculaire met en lumière la fragilité de l'information dans un environnement politique tendu au Cameroun, où les nouvelles non vérifiées peuvent être instrumentalisées. La situation d'Anicet Ekane en détention reste préoccupante, mais son message galvanisant offre une bouffée d'oxygène à ses partisans et à l'opposition en général. En se manifestant, le leader du MANIDEM démontre que, même emprisonné, son influence et sa voix restent cruciales pour la politique camerounaise. Ce type d'événement souligne l'importance vitale de la vérification des sources pour toute audience cherchant à comprendre la réalité des tensions démocratiques dans le pays.
