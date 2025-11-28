CAMEROUN :: Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres :: CAMEROON

Le Pr ABA’A Oyono a été interpellé le 24 octobre 2025 à Yaoundé et conduit au Secrétariat d’Etat à la Défense SED, une unité spécialisée de la Gendarmerie Nationale à Yaoundé.

Depuis, l’Etau se ferme sur ce soutien du cercle réduit d’Issa Tchiroma, candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Il était d’ailleurs au four et au moulin lors de la campagne de son candidat. Stratège pertinent et acteur iconoclaste il est de tous les combats pour l’émergence d’une société Camerounaise plus juste et plus égalitaire. L’intellectuel téméraire pense que l’homme des sciences doit servir de guide de la Société en faisant preuve de rectitude morale.

Ce qui ne lui vaut pas que des amitiés. Justement ses inimitiés se recrutent dans les cercles du pouvoir qui, en toute évidences ont déclenchés la machine répressive contre cet intellectuel qui dérange. Le ton a été donné lorsqu’il a été refoulé de l'aéroport de Garoua il y a deux jours. Il venait d'y atterrir pour des séances de travail prévues avec Issa Tchiroma Bakary. Il avait été renvoyé à Yaoundé sans sommation. La machine répressive s’est alors mise en branle avec son arrestation chez lui par des gendarmes en civil et conduit sans résistance vers une destination inconnue.

On sait désormais qu’il est au SED avec ses amis d’infortune Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, eux aussi favorables à Issa Tchiroma Bakary. Les menaces qui pesent contre lui vont d’incitation à l’insurrection, rébellion et autres. A l’Université ou le Pr joui d’un capital de confiance « c’est l’un des meilleures constitutionnalistes du moment », on n’a cure des élucubrations et menaces politiques. Ici, on soutien dur comme fer que « Le Pr ABA’A Oyono est plus utile au campus qu’au SED »

Aussi, des regroupements d’étudiants de plusieurs établissements universitaires ont annoncé ce mercredi qu’ils accordent un délai de soixante-douze heures au gouvernement pour libérer le professeur Aba’a Oyono, détenu depuis plusieurs jours dans des conditions jugées opaques. Les étudiants affirment que l’arrestation de cet enseignant très apprécié de la communauté académique est injustifiée et contraire au climat serein dont les universités ont besoin.

