Camer.be
Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres :: CAMEROON

Le Pr ABA’A Oyono a été interpellé le 24 octobre 2025 à Yaoundé et conduit au Secrétariat d’Etat à la Défense SED, une unité spécialisée de la Gendarmerie Nationale à Yaoundé.

Depuis, l’Etau se ferme sur ce soutien du cercle réduit d’Issa Tchiroma, candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Il était d’ailleurs au four et au moulin lors de la campagne de son candidat. Stratège pertinent et acteur iconoclaste il est de tous les combats pour l’émergence d’une société Camerounaise plus juste et plus égalitaire. L’intellectuel téméraire pense que l’homme des sciences doit servir de guide de la Société en faisant preuve de rectitude morale.

Ce qui ne lui vaut pas que des amitiés. Justement ses inimitiés se recrutent dans les cercles du pouvoir qui, en toute évidences ont déclenchés la machine répressive contre cet intellectuel qui dérange. Le ton a été donné lorsqu’il a été refoulé de l'aéroport de Garoua il y a deux jours. Il venait d'y atterrir pour des séances de travail prévues avec Issa Tchiroma Bakary. Il avait été renvoyé à Yaoundé sans sommation. La machine répressive s’est alors mise en branle avec son arrestation chez lui par des gendarmes en civil et conduit sans résistance vers une destination inconnue.

On sait désormais qu’il est au SED avec ses amis d’infortune Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, eux aussi favorables à Issa Tchiroma Bakary. Les menaces qui pesent contre lui vont d’incitation à l’insurrection, rébellion et autres. A l’Université ou le Pr joui d’un capital de confiance « c’est l’un des meilleures constitutionnalistes du moment », on n’a cure des élucubrations et menaces politiques. Ici, on soutien dur comme fer que « Le Pr ABA’A Oyono est plus utile au campus qu’au SED »

Aussi, des regroupements d’étudiants de plusieurs établissements universitaires ont annoncé ce mercredi qu’ils accordent un délai de soixante-douze heures au gouvernement pour libérer le professeur Aba’a Oyono, détenu depuis plusieurs jours dans des conditions jugées opaques. Les étudiants affirment que l’arrestation de cet enseignant très apprécié de la communauté académique est injustifiée et contraire au climat serein dont les universités ont besoin.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres
Passage aux forceps du budget:L’Assemblée Nationale réduite en caisse de résonance du gouvernement
540 Millions FCFA à Bonaberi : Scandale de la Route Bâclée, Symptôme de la Corruption au Cameroun
Djeukam Tchameni,Ekane Anicet, Aba'a Oyono attendus au Tribunal militaire le 28/11/2025.
Violences faites aux femmes : Shanda Tonme interpelle le ministre de la promotion de la femme
Conseil régional de l’Ouest: Des pesanteurs à la décentralisation et 10,5 milliards de budget
Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière »
Péages automatiques : Tollcam réclame 30 milliards FCFA à l’Etat du Cameroun
Affaire Figueira: la CPI met en péril la souveraineté de la RCA
Assemblée générale de la FECAFOOT : Qui veut vouer Samuel Eto’o aux gémonies ?
Concurrence internationale : Douala s’équipe d’innovations pour la compétitivité de la locomotive
Appel à la responsabilité individuelle des Camerounais
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:13
Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres

Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres
13:07
Sahel :Crise sécuritaire, ingérence néocoloniale et héritage français, la face cachée de la violence

Sahel :Crise sécuritaire, ingérence néocoloniale et héritage français, la face cachée de la violence
12:30
Eto’o et le statut extracommunautaire au Barça : la confusion de nationalité enfin clarifiée

Eto’o et le statut extracommunautaire au Barça : la confusion de nationalité enfin clarifiée
12:12
Parfait Mbvoum à Kondengui : les «ordres d'en haut» révèlent une justice expéditive au Cameroun

Parfait Mbvoum à Kondengui : les «ordres d'en haut» révèlent une justice expéditive au Cameroun
12:12
Passage aux forceps du budget:L’Assemblée Nationale réduite en caisse de résonance du gouvernement

Passage aux forceps du budget:L’Assemblée Nationale réduite en caisse de résonance du gouvernement

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo