L'incertitude planant sur la gouvernance du football camerounais a été levée ce jour par deux décisions judiciaires simultanées. L'Association des Clubs Amateurs de Football (ACAF) et le journaliste Guibai Gatama ont été déboutés par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage (CCA) et le Tribunal de Grande Instance d'Ekounou dans leurs actions visant à empêcher la tenue de l'Assemblée Générale (AG) de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), prévue pour le 29 novembre 2025.

Ce double verdict judiciaire marque une victoire décisive pour l'équipe de Samuel Eto'o et met fin, du moins temporairement, à la contestation interne qui agite l'instance dirigeante du football camerounais. Les plaignants cherchaient à obtenir une suspension de l'AG, remettant en cause sa convocation et son ordre du jour.

Conséquences Immédiates : Légalité et Stabilité

La conséquence directe et majeure de ces décisions est la confirmation de la légalité de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT qui pourra donc se tenir ce 29 novembre 2025 comme prévu. Ce feu vert judiciaire octroie une assise légale solide aux résolutions qui seront adoptées, qu'il s'agisse des budgets, des règlements ou de la validation de tout autre acte de gestion.

Le rejet de ces recours par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage, ainsi que par le Tribunal d'Ekounou, envoie un signal clair : les institutions juridictionnelles nationales reconnaissent la légitimité du processus de convocation de l'AG. Cela renforce la position de l'équipe de Samuel Eto'o et lui donne la marge de manœuvre nécessaire pour poursuivre la réforme du football qu'elle a engagée.

Vers une Fin de la Contestation Interne ?

L'ACAF et Guibai Gatama représentaient une frange significative de la contestation interne au sein du milieu du football, accusant la fédération de non-respect des textes. Leurs recours étaient considérés comme les dernières tentatives légales pour bloquer l'Assemblée. Le fait que les deux juridictions aient rendu un verdict défavorable aux plaignants suggère un alignement sur la procédure de la FECAFOOT.

Pour l'heure, l'AG du 29 novembre sera considérée comme totalement légitime. Il reste à voir si les acteurs déboutés accepteront cette décision ou s'ils orienteront leur stratégie d'opposition vers d'autres instances, notamment la FIFA ou le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), même si l'échec devant les juridictions internes rend la suite de leur démarche plus complexe. Cette validation confère à la FECAFOOT la stabilité dont elle a besoin pour se concentrer sur les enjeux sportifs et organisationnels à venir.

