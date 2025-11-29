Camer.be
DANIEL NDO (OTSAMA ) LE PATRIARCHE D’UNE COMEDIE ETERNELLE
Au sommet de la comédie camerounaise, cet art vivant où le rire se mêle à la mémoire collective, trône encore  une figure dont la stature dépasse le simple cadre de la scène : le patriarche Daniel Ndo, éternel Oncle Otsama. Héritier d’une tradition qui a vu naître les plus grands, porteur d’une élégance artistique devenue rare, il représente toujours à lui seul la continuité, la vigueur et la noblesse d’un patrimoine culturel que le peuple porte dans son cœur. C’est à l’ombre bienveillante de ce géant, pilier indétrônable de notre imaginaire national, que s’ouvre ce récit hommage, témoin d’une soirée où le passé et le présent se sont unis pour célébrer l’incomparable génie d’un homme hors du temps.

C’était il y a quelques temps, au cœur d’une soirée de gala dont le nom, déjà, s’efface dans la mémoire des convives, une silhouette familière a fait renaître l’émotion d’un autre temps : celle de Daniel Ndo, connu de tous sous le nom d’Oncle Otsama. Lorsque l’artiste a tourné les reins, avec cette souplesse intacte qui fut sa signature, le public a retenu son souffle : c’était comme si cinq années s’étaient volatilisées, comme si la scène remontait aux heures glorieuses du théâtre et de la comédie camerounaise. Car Oncle Otsama, ce comédien d’exception, demeure une planète à part, un astre qui a longtemps illuminé les planches jadis partagées avec le légendaire Jean Miché Kankan.

L’élégance naturelle de papa Otsama, sa galanterie innée, son port d’homme accompli, tout cela se révélait  une fois de plus dans une présence scénique qui ne connaît ni âge ni frontières. Ses pas de danse, sa voix d’artiste, ce mélange subtil de grâce et de malice, renvoyaient  l’assistance à ses souvenirs les plus tendres. On le découvrait encore « toujours égal à lui-même », solide comme un homme de fer, porté par une joie intérieure que les années n’ont su altérer. Chapeau bas, Oncle Otsama ; tu traverses le temps avec une constance qui force l’admiration.

Autour de lui, les applaudissements n’étaient pas seulement ceux d’un public conquis, mais ceux d’une génération entière qui retrouvait un monument de talent. « Merci indéfiniment de promouvoir notre culture », entendait-on ici et là,  tant l’homme a su faire rayonner l’âme camerounaise au-delà des frontières du rire. Génie toujours imité mais jamais égalé, Daniel Ndo semble appartenir à une époque où les artistes vivaient avec une vérité, une simplicité et une passion rares.

 

Voir un homme de plus de quatre-vingts ans danser avec l’ardeur d’un jeune homme de vingt ans : voilà un miracle qu’il offre avec une humilité désarmante. Les messages d’amour et d’admiration affluent toujours, portés par ceux qui l’ont découvert dès leur enfance, guidés par l’affection que leurs parents éprouvaient déjà pour lui. « On t’aime tellement », lance  un admirateur ce soir-là, tandis qu’un autre promettait avec humour un futur défi artistique.

Car Oncle Otsama, au-delà du comédien, est devenu une figure paternelle, un repère, un symbole de professionnalisme et de constance, celui qui a su rester fidèle à son essence malgré les saisons et les générations. En ce dimanche mémorable, l’émotion était à son comble : voir ce patriarche de la scène camerounaise réveiller les mémoires et les cœurs, c’était toucher du doigt l’essentiel. Entre rires, nostalgie et émerveillement, la soirée s’est muée en hommage vivant, célébrant une existence entièrement vouée à l’art. Et tandis que la salle vibrait encore de sa présence, une vérité s’imposait : Oncle Otsama  est une légende  et les légendes, elles, ne vieillissent jamais.

DANIEL NDO (OTSAMA ) LE PATRIARCHE D'UNE COMEDIE ETERNELLE
