Camer.be
Le Cameroun et la malédiction des contestations post-électorales : Zouhaira est tombée à Garoua
CAMEROUN :: REVUE DE PRESSE

Le Cameroun et la malédiction des contestations post-électorales : Zouhaira est tombée à Garoua :: CAMEROON

En attendant le résultat de l’élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun, l’ambiance est surchauffée dans certaines régions du pays. Le bilan est préoccupant. Garoua enregistre un mort, des blessés et des interpellations.

Le Cameroun est-il l’objet de la malédiction post-électorale ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il que chaque élection présidentielle s’accompagne de contestations dont les bilans ont été très lourds. Le ton avait été donne en 1992, quand Ni John Fru Ndi, chairman du Social Democratic Front SDF, principal parti d’opposition a été séquestré à Bamenda et les militants de son parti réprimés.

Il en est du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, principal challenger du Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé depuis 1982.

Son leader Maurice Kamto, qui avait revendiqué la victoire contre Paul Biya à la présidentielle de 2018 avait été embastillé à Yaoundé, ses militants interpellés et écroués dans les prisons de Douala et Yaoundé.

Deux faits qui dénotent le climat délétère de l’ordre régnant de Yaoundé au lendemain de toute élection présidentielle. Le mode opératoire est le même : les élites des régions et les cadres du parti descendent en masse dans les villages dans ce qu’ils qualifient de « campagne de proximité ». Tout y passe : achats de consciences, corruption, intimidation, distribution des gadgets électoraux de leur champion acquis avec l’argent du contribuable. Les consignes sont données « Pas d’opposant dans ce village »

Du coup, la chasse à l’opposant est lancée, le mode opératoire est le meme et ne change pas au fil des élections ; réprimée toute manifestation de revendication de la victoire. Cette année encore, avant que le Conseil Constitutionnel ne se prononce, une victime est tombée à Garoua, fief du candidat Issa Tchiroma Bakary qui revendique sa victoire face à Paul Biya. Sur le sujet, La Nouvelle Expression, un quotidien de Douala titre Manifestations à Garoua « la première victime de l’armée » Zouhaira, une enseignante, une enseignante qui revenait de l’école a été foudroyé hier après-midi. « Par une balle tirée par les forces de l’ordre qui réprimaient les manifestants »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique REVUE DE PRESSE

Le Cameroun et la malédiction des contestations post-électorales : Zouhaira est tombée à Garoua
Contestations post-électorale au Cameroun : Faut-il craindre l’escalade de la violence ?
Comme Fru Ndi en 1992 et Maurice Kamto en 2018, Issa Tchiroma sera-t-il assigné à Garoua ?
Présidentielle 2025 : Les batailles de Paul Biya contre l’opposition « la plus bête »
Présidentielle 2025 : Joshua Osih veut gagner Paul Biya face à face
Chefferie traditionnelle de Nkolandom : Paul Biya canonisé, Fame Ndongo intronisé
Colonisation et Election au Cameroun : Comment la France et l’Eglise Catholique ont péchés.
Présidentielle 2025 : Le Candidat Bello Bouba veut ressusciter son premier patron Ahmadou Ahidjo
Maurice Kamto et Jean Michel Nintcheu entrent dans l’histoire politique du Cameroun
Elections au Cameroun : Le ministre menace, Elecam rejette Kamto, le Manidem dénonce.
Présidentielle 2025 : Maurice Kamto sera-t-il le candidat de la résistance camerounaise ?
Présidentielle 2025 : Comment Le candidat Paul Biya se fait une nouvelle santé politique
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:20
Le Cameroun et la malédiction des contestations post-électorales : Zouhaira est tombée à Garoua

Le Cameroun et la malédiction des contestations post-électorales : Zouhaira est tombée à Garoua
08:06
Présidentielle du 12 octobre 2025, LETTRE OUVERTE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Présidentielle du 12 octobre 2025, LETTRE OUVERTE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
07:51
WILPF Cameroun enregistre à ce jour 322 incidents signalés pendant cette période électorale

WILPF Cameroun enregistre à ce jour 322 incidents signalés pendant cette période électorale
07:16
l’A.JE.C.E.E.M appelle la jeunesse à la sérénité après la présidentielle

l’A.JE.C.E.E.M appelle la jeunesse à la sérénité après la présidentielle
22:54
Hiram Samuel Iyodi au président Biya : « Le peuple a parlé, respectons sa volonté »

Hiram Samuel Iyodi au président Biya : « Le peuple a parlé, respectons sa volonté »

REVUE DE PRESSE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo