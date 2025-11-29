Camer.be
Le MANIDEM dénonce l'occupation du siège du MRC et du domicile de Kamto
Une nouvelle crise politique secoue le Cameroun ce 29 novembre 2025. Le Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (MANIDEM) a publié un communiqué virulent dénonçant l'occupation et le blocage du siège national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun par des forces de l'ordre. Selon l'organisation présidée par Mariane Simon-Ekane, le domicile de Maurice Kamto, figure de l'opposition camerounaise, aurait également été envahi depuis le vendredi 28 novembre.

Le MANIDEM qualifie ces actions d'énième forfaiture du gouvernement sortant et exige le retrait immédiat des policiers et gendarmes positionnés autour de ces lieux symboliques. Cette crise politique intervient dans un contexte électoral tendu, où les libertés démocratiques sont au cœur des débats. Le communiqué du bureau politique du MANIDEM affirme que ces manoeuvres s'inscrivent dans une logique de répression politique visant à entraver le fonctionnement normal du principal parti d'opposition.

La situation décrite par le MANIDEM révèle une escalade des tensions entre le pouvoir en place et l'opposition camerounaise. L'organisation appelle l'opinion publique et l'ensemble de l'opposition à se mobiliser pour mettre fin à ce qu'elle considère comme des pratiques antidémocratiques. Ce nouvel épisode de tension soulève des questions fondamentales sur l'état de la démocratie au Cameroun et la capacité des différents acteurs politiques à exercer leurs activités dans un cadre apaisé, respectueux des droits fondamentaux et des règles de l'État de droit.

