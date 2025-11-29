Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC :: CAMEROON

Dans un message virulent diffusé ce jour, Issa Tchiroma Bakary, se présentant comme le président élu de la République du Cameroun, a exprimé sa solidarité avec le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et son leader, le professeur Maurice Kamto. Il a fermement condamné ce qu’il qualifie de dérives autoritaires du régime en place, après l’intervention des forces de l’ordre au siège du MRC et l’encerclement du domicile de Maurice Kamto.

Tchiroma a dénoncé des actes illégitimes qui porteraient atteinte aux libertés démocratiques, notamment la liberté d’association et la liberté individuelle. Il a appelé à l’unité des forces du changement, réaffirmant que la revendication de la vérité des urnes demeurait, selon lui, la seule voie légitime pour répondre aux aspirations du peuple camerounais.

Ce message intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des manifestations postélectorales et ce que l’auteur décrit comme un harcèlement persistant à l’encontre des opposants. Le texte se veut un appel à la mobilisation pour la « libération du Cameroun », tout en maintenant un positionnement de résistance non violente centrée sur la contestation des résultats électoraux.

