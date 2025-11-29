Camer.be
Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC
CAMEROUN :: POLITIQUE

Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC :: CAMEROON

Dans un message virulent diffusé ce jour, Issa Tchiroma Bakary, se présentant comme le président élu de la République du Cameroun, a exprimé sa solidarité avec le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et son leader, le professeur Maurice Kamto. Il a fermement condamné ce qu’il qualifie de dérives autoritaires du régime en place, après l’intervention des forces de l’ordre au siège du MRC et l’encerclement du domicile de Maurice Kamto.

Tchiroma a dénoncé des actes illégitimes qui porteraient atteinte aux libertés démocratiques, notamment la liberté d’association et la liberté individuelle. Il a appelé à l’unité des forces du changement, réaffirmant que la revendication de la vérité des urnes demeurait, selon lui, la seule voie légitime pour répondre aux aspirations du peuple camerounais.

Ce message intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des manifestations postélectorales et ce que l’auteur décrit comme un harcèlement persistant à l’encontre des opposants. Le texte se veut un appel à la mobilisation pour la « libération du Cameroun », tout en maintenant un positionnement de résistance non violente centrée sur la contestation des résultats électoraux.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #MRC #Kamto #Tchiroma #Politique #Opposition #Libertes

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Le MANIDEM dénonce l'occupation du siège du MRC et du domicile de Kamto
Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC
Maurice Kamto : Quel Come-Back Stratégique Face à l’Interdiction de la convention du MRC ?
Tension au MRC : Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la Convention
La Convention Extraordinaire du MRC se tiendra bien le samedi 29 novembre à son siège comme prévu
Parfait Mbvoum à Kondengui : les «ordres d'en haut» révèlent une justice expéditive au Cameroun
Conseil régional de l’Ouest: L’Udc s’exprime pour une démocratie participative
MRC : L'Arrêté Choc du Sous-Préfet de Yaoundé IV Interdit la Convention de Maurice Kamto
Guinée-Bissau:Le Général Horta N'Tam s'installe pour un an, Coup d'État sur la Transition Militaire
Élections régionales 2025 Sud : Raymond Barre MEKAMBA, un jeune leader qui attire l’attention
Détention d’Anicet Ekane : L’Opposant Privé d’Extracteur d’Oxygène, Sa Santé Dégringole
Blé Goudé : Nady Bamba derrière la brouille avec Gbagbo et la mainmise sur le PPA-CI
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:49
Le MANIDEM dénonce l'occupation du siège du MRC et du domicile de Kamto

Le MANIDEM dénonce l'occupation du siège du MRC et du domicile de Kamto
15:06
La Fecafoot défie l'interdiction du ministre des Sports, son avenir en question

La Fecafoot défie l'interdiction du ministre des Sports, son avenir en question
14:31
Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC

Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC
13:59
Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes

Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
13:32
Samuel Eto'o Plébiscité : Son 2e Mandat Sécurise la FECAFOOT Malgré l'Opposition du MINSEP

Samuel Eto'o Plébiscité : Son 2e Mandat Sécurise la FECAFOOT Malgré l'Opposition du MINSEP

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo