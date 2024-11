CAMEROUN :: Je suis un homme exceptionnel ! :: CAMEROON

Je suis certainement le seul Camerounais au monde, qui ne drague pas une femme avec pour unique intention de la déshabiller dans son matelas. Et en cela, je peux officiellement vous déclarer que je suis un homme exceptionnel !

Je suis un mougou exceptionnel

Les femmes de joie m’adorent parce que je suis un mougou exceptionnel ! Les filles de la nuit, je veux dire. Parce que lorsque je m’installe dans une buvette, je tombe presqu’instantanément très amoureux. J’interpelle les serveuses qui me séduisent pour leur offrir à boire, et certaines poussent même le bouchon jusqu’à me demander de la nourriture…

Je suis littéralement un bamenda. C’est-à-dire que lorsque je m’installe avec une fille, elle peut incroyablement me manipuler. Elle peut faire semblant de m’aimer sincèrement et pourtant tous mes amis constatent immédiatement qu’elle est un « chat », tandis que moi je continue toujours à jouer les amoureux transis et même les sentimentalistes…

Je suis le genre de type qui se laisse angoizer très facilement, qui se laisse capturer par des mots d’amour qui ne sont pourtant pas du tout authentiques, et qui ne va jamais droit au but même lorsque je suis confronté à une péripatéticienne de premier ordre […]

Je suis un ex exceptionnel

Toutes mes ex m’adorent ou me regrettent un peu. C’est selon. Je ne suis pas clivant-clivant-clivant comme certains hommes politiques, car moi au moins je sais me séparer d’avec les femmes assez diplomatiquement, stratégiquement et même parfois involontairement…

Je ne suis pas du tout un personnage clivant. Lorsque je veux me séparer d’une femme camerounaise, je l’amène raisonnablement à se séparer elle-même de moi. Lorsque je veux me détacher d’une fille cameruineuse, j’arrête tout simplement de lui écrire. Et puis je lui re-téléphone le jour où elle me manque, le jour où je suis un peu soûl, le jour où j’ai un peu gagné beaucoup d’argent et que j’ai envie de le dépenser, etc.

Je ne suis pas quelqu’un qui dérange, et toutes mes ex le savent. D’ailleurs nous sommes restés en très bons termes pour la plupart, même si certaines me détesteront quand même jusqu’à leur mort ! Mais au moins je suis le genre de personnage qui peut voir son ex dans le lit d’une autre personnalité, sans que cela ne m’empêche de dormir. D’ailleurs vous connaissez combien de personnes, vous-mêmes, qui peuvent souhaiter la réussite sociale d’une femme qui leur avait pourtant demandé de ne plus jamais leur téléphoner ?

Je suis un mari exceptionnel

Lorsque je me rendrai à la mairie, je deviendrai un très-très bon mari ! C’est pas la blague hein, je suis extrêmement sérieux ! Je deviendrai un bon époux, un bon papa, un bon beau-fils, un bon beau-frère, un bon voisin, etc.

Je suis le genre de type qui ne lèvera jamais la main sur une femme, et qui ne se chamaillera jamais au beau milieu de la nuitée. Je suis le genre de mari qui n’est même pas obligé de consommer quotidiennement le mariage, d’ailleurs je n’ai jamais fait une fixation ni une fixette sur le sexe à domicile. Je suis le genre de bantou qui est pourtant opposé à la polygamie, le genre de conjoint qui n’oblige pas son épouse à lui faire la cuisine à minuit, ou encore le genre de papa qui ne grondera presque jamais sur ses enfants, à moins que ceux-ci ne soient aussi têtus ou aussi turlupinants que ceux de mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè…

Bref, je serai un mari exceptionnel ! D’ailleurs c’est pour cette raison que la plupart de mes femmes me détestent, puisqu’elles ne comprennent pas comment un aussi bon mari puisse délibérément décider de rester encore longtemps célibataire…

Je suis le pire des dragueurs

Pour les observateurs je suis un mauvais dragueur, mais moi je me trouve exceptionnel ! Puisque certains amis me reprochent souvent d’être très véridique, de dire toujours la vérité lorsque je me retrouve en face d’une nouvelle Camerounaise, et de me montrer parfois aussi un peu trop dépensier avec elle…

Pour les autres hein, je suis un très-très mauvais dragueur ! Je ne place pas les bons mots qu’il faut pour aller conclure dans la même soirée avec la fille, je ne suis pas assez direct ni vertical dans mes intentions d’accouplement intempestifs, et, surtout, je suis parfois disproportionnément romantique !

Certains amis me reprochent de ne pas trop parler de sexe à la fille, et de vouloir toujours jouer les garçons un peu trop galants et estudiantins. Certains camarades vont même jusqu’à me blâmer, en me disant que je ne connais rien dans le monde des femmes […] Certains partenaires de bières me considèrent comme un véritable amateur, ils me demandent si j’ai déjà tué le chat, et quand je réponds « Non » ils me demandent que « Depuis-depuis-là tu attends même quoi au juste norr, mon frère ? »

Et en cela je pense que je suis un baratineur exceptionnel ; parce que quand je jette mon argent sur une fille, c’est d’abord parce qu’elle m’intéresse, et non exclusivement parce que j’attendrais un quelconque retour sur investissement. D’ailleurs je l’ai toujours dit aux filles que je drague : « Mon intention n’est pas essentiellement de de coucher avec toi »…

Je suis un amant exceptionnel !

Donc je suis probablement le seul Camerounais de cette planète, qui ne baratine pas une femme avec pour seule intention de la déshabiller, dans un environnement aussi prostitutionnel que le nôtre. Et en cela hein, je peux officiellement me vanter de vous dire que je suis un Camerounais exceptionnel !

Je suis un amoureux exceptionnel ! Lorsque j’aime je suis poli, je suis romantique, je suis respectueux, je suis généreux financièrement et aussi émotionnellement, et pourtant certains femmes considèrent ces actes de dévotion sentimentale comme de la fainéantise. Je suis un ami exceptionnel ! Je ne sais pas profiter des femmes dans leurs moments de faiblesse, et je ne me suis jamais positionné comme un manipulateur, un maître-chanteur ou encore un opportuniste de la pire des espèces. Je suis indiscutablement un homme exceptionnel, puisque je suis le seul Camerounais au monde qui n’exploite pas sexuellement les pauvres filles camerounaises…

Parce que même si certaines personnes pensent que je suis un mougou, moi je m’en accommode. Même si certaines dulcinées pensent qu’elles ont mangé mon argent et que finalement je n’ai pas « réussi » à les déshabiller, cela n’avait pourtant jamais été inscrit dans mes objectifs. Même si mes amis les plus intimes me considèrent comme un mauvais baratineur, un piètre dragueur, j’ai pourtant décidé de continuer à rester aussi authentique, aussi sincère dans mes relations amoureuses et amicales, mais surtout irréversiblement bienveillant et très attentionné envers les femmes.

Et rien que pour ça, je suis persuadé que je demeurerai un homme exceptionnel.