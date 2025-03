CAMEROUN :: L'artiste Amy Kyn : Dévoile son projet musicale douleur de ma vie :: CAMEROON

C'est le titre phare qui porte l'album de 11 titres dénommé « Looking Back» dévoilé ce 29 novembre à Yaoundé au cours d'une conférence de presse.

«Douleur de ma vie» c'est un état psycho émotionnelle que j'ai transformé sous forme de lyrique dans l'optique de trouver une paix intérieure précise l'artiste musicien Amy Kyn depuis son studio d'enregistrement aux États -Unis . C'est l'histoire réelle, miroir d'une histoire vécue tinté de douleur et de regret après une déception amoureuse que ce jeune artiste a voulu présenter au monde de la plus belle des manières par le canal musicale.

Installé depuis une dizaine d'années aux Etats -Unis, Amy Kyn est originaire du Cameroun de père et mère Eton- Nanga , artiste engagé de part ces textes tel qu'une thérapie . Son style musicale jalonné de Rap , Jazz , Afro beat new-yorkais, son univers musicale, tinté de variété alliant anglais, français , Eton et Nanga, à travers ceci l'artiste est resté fidèle à ses racines ; c'est le constat qui se dégage du single « Douleur de ma vie» dont le vidéogramme a été dévoilé ce 29 novembre aux Hommes de média. D'une musicalité unique et originale , l'artiste se libére de ce lourd fardeau dans un rap flop USA avec en vitrine la langue "Ewondo".

Précisions que cette galette musicale tourne déjà très bien en boucle sur les chaînes de radio dans la cité capitale Yaoundé.

Producteur , auteur compositeur, chanteur et rappeur , le libre penseur comme il aime si bien se définir, arborant sa casquette estampillé New-York, polo blanc , Amy kyn d'un ton joviale très enthousiasme, lâche en live ( Flo) quelques couplets de ce single sous le regard des Hommes de média et des internautes en plein studio d'enregistrement du côté de New-York sous la coordination de son ingénieur de son.

Précisons que la sortie officielle de l'album de 11 titres «Looking back» est prévue pour l'année 2025 , quelques titres contenu dans cet album: "marie et femme, les règles de jeux, citoyen du monde" et bien d'autres.

Outre la présentation du single far de l'album , le deuxième titre intitulé :« image de qui» dont la sortie est prévue pour janvier 2025 , quelques extraits live de ce projet ont été aussi dévoilé par l'artiste Amy Kyn.

Cet artiste qui a été bercé dans sa tendre enfance par les belles mélodies des artistes : zangalewa, Olivier Ngoma, Charlotte Mbango, souhaite à travers ce projet musical insérer son empreinte au même titre que les autres avec son originalité « composition-chanté des Beats USA en langue locale» néanmoins dans ces dernières prises de parole, sa carrière artistique n'as pas encore pris son envol du côté des USA , «il est tout de même conscient que tout début nécessite de gros efforts» mais l'artiste arrive quand même à décrocher de temps à autres quelques contrats.

En attendant la sortie officielle de l'album en 2025 , dégustons d'abord le titre far « Douleur de ma vie »