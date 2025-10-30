Camer.be
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Crise post-électorale au Cameroun : colère et tensions persistantes :: CAMEROON

La situation au Cameroun reste tendue suite à la proclamation des résultats électoraux de la présidentielle. Un profond sentiment de colère et d’injustice anime une partie significative de la population, comme l’exprime Hiram Samuel Iyodi, candidat à l’élection. Dans une adresse récente, il déplore la crise post-électorale actuelle et les violences qui en découlent.

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, de Douala à Yaoundé, pour contester la victoire proclamée. Iyodi souligne la contradiction tragique d’un peuple qui, selon lui, serait sorti pour mourir dans les rues contre une victoire qu’il aurait lui-même plébiscitée. Il appelle au respect de la volonté souveraine du peuple et condamne fermement les violences policières et les arrestations arbitraires rapportées sur le terrain. Il salue également le professionnalisme des forces de l’ordre ayant fait preuve de retenue.

Face à cette tragédie nationale, l’appel à la transparence est unanime parmi les contestataires. La publication intégrale des procès-verbaux, la libération des prisonniers politiques et la garantie des libertés fondamentales sont présentées comme les seules voies pour une sortie de crise durable. Le candidat Iyodi réaffirme son engagement à rester aux côtés du peuple camerounais, qu’il considère comme le seul souverain légitime. Cette période cruciale interroge l’avenir du Cameroun et son processus démocratique, alors que le gouvernement est sommé d’agir avec une responsabilité accrue pour préserver la paix et l’unité nationale.

