Camer.be
Tension au MRC : Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la Convention
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Tension au MRC : Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la Convention :: CAMEROON

La tension monte d’un cran à Yaoundé, à la veille d’une échéance politique majeure pour le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Ce vendredi soir, le siège national du parti d'opposition a été complètement bouclé par des éléments des forces de sécurité, créant un climat d'intimidation et soulevant de vives inquiétudes quant à la tenue de la convention extraordinaire prévue ce week-end. Cette convention doit permettre d'élire le nouveau président national du parti, un événement scruté par la scène politique camerounaise.

L'incident a été rapidement dénoncé par les cadres du parti. Roger Justin Noah, un membre influent, a témoigné directement de la situation sur les réseaux sociaux. Il a qualifié l'action de M. Akondi Elvis, Sous-préfet de Yaoundé 4, d'empêchement délibéré, écrivant : "Je suis prisonnier au siège du MRC où le sous-préfet a pris sur lui d’empêcher des Camerounais épuisés par un long voyage de Kousseri et autres depuis mercredi d’accéder au siège pour se reposer et prendre un repas". Ces propos mettent en lumière la dureté des mesures administratives employées pour entraver l'activité d'un parti d'opposition.

Ce bouclage est perçu par le MRC comme une nouvelle tentative des autorités de perturber le processus interne du parti. Cette action fait suite à une série d'incidents et de restrictions visant à limiter les rassemblements publics et les activités politiques des opposants. La présence policière ostensible autour du siège du MRC vise clairement à décourager la participation des délégués venus de tout le pays pour cette convention cruciale.

L'élection d'un nouveau leader intervient dans un contexte de forte pression politique et de tentatives répétées de fragiliser le mouvement. L'issue de cette convention est vitale, non seulement pour la structure interne du parti, mais aussi pour sa capacité à se positionner comme une alternative crédible sur l'échiquier politique du Cameroun. La communauté nationale et internationale observe avec attention la manière dont le droit de rassemblement et d'organisation politique sera respecté par le gouvernement face à un parti d'opposition aussi structuré. Le droit de mener une vie politique normale est ici clairement remis en question.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#MRC #Opposition #Yaounde #DroitsPolitiques #Cameroun #ConventionMRC #RogerJustinNoah

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Tension au MRC : Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la Convention
La Convention Extraordinaire du MRC se tiendra bien le samedi 29 novembre à son siège comme prévu
Parfait Mbvoum à Kondengui : les «ordres d'en haut» révèlent une justice expéditive au Cameroun
Conseil régional de l’Ouest: L’Udc s’exprime pour une démocratie participative
MRC : L'Arrêté Choc du Sous-Préfet de Yaoundé IV Interdit la Convention de Maurice Kamto
Guinée-Bissau:Le Général Horta N'Tam s'installe pour un an, Coup d'État sur la Transition Militaire
Élections régionales 2025 Sud : Raymond Barre MEKAMBA, un jeune leader qui attire l’attention
Détention d’Anicet Ekane : L’Opposant Privé d’Extracteur d’Oxygène, Sa Santé Dégringole
Blé Goudé : Nady Bamba derrière la brouille avec Gbagbo et la mainmise sur le PPA-CI
Elections régionales 2025: Une alternative pour le désenclavement routier du Haut-Nkam ?
Élections Locales : Le MRC Redoute une « Disqualification Ciblée » par le Régime de Paul Biya
Joseph Espoir Biyong : « Notre Démocratie est Plus Odieuse que le Système de l’Apartheid »
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:06
Tension au MRC : Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la Convention

Tension au MRC : Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la Convention
17:59
Crise post-électorale : le Barreau du Cameroun alerte le MINAT sur les détenus

Crise post-électorale : le Barreau du Cameroun alerte le MINAT sur les détenus
15:39
Rachat Eneo-Actis : 78 milliards FCFA, le prix exorbitant d’un échec stratégique au Cameroun

Rachat Eneo-Actis : 78 milliards FCFA, le prix exorbitant d’un échec stratégique au Cameroun
15:04
La Convention Extraordinaire du MRC se tiendra bien le samedi 29 novembre à son siège comme prévu

La Convention Extraordinaire du MRC se tiendra bien le samedi 29 novembre à son siège comme prévu
14:17
Produits made in Cameroun : NESTLÉ NIDO® GOÛT CACAO EST PROPRE À LA CONSOMMATION

Produits made in Cameroun : NESTLÉ NIDO® GOÛT CACAO EST PROPRE À LA CONSOMMATION

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo