Paul Biya au pouvoir depuis 1982 auCameroun a été élu pour un 8e mandat consécutif. Ce résultat du Conseil Constitutionnel est partagé dans une ambiance funeste et de contestation. La presse y est revenue, triste.

A 92 ans, si tout se passe bien, il restera au palais présidentiel d’Etoudi jusqu’à l’âge de 100 ans. Une situation qui, pour autant qu’elle satisfasse les traditionnalistes qui se recrutent parmi les militants de son parti politique le RDPC « chez les bantou, l’âge est un critère de sagesse », exaspère la majorité des Camerounais qui crie à la confiscation du pouvoir.

L’illustration est faite par Le quotidien Le Jour, paraissant à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun « Paul Biya jusqu’à cent ans » La proclamation du résultat a été faite dans un décor de boycott des chancelleries occidentales et de tension à travers le pays.

Un Climat de contestation qui se traduit sur le terrain par des revendications qui ont plongé « le pays à fau et à sang » Pour le quotidien Le Messager, paraissant à Douala, la capitale économique, « Les résultats donnant Paul Biya vainqueur de la présidentielle 2025 à 92 ans ont été proclamés alors que des manifestations violentes ont éclaté dans plusieurs villes du Cameroun faisant de nombreux morts et plongeant le pays dans une crise politique insoutenable »

Une « proclamation de résultats sur fond de morts » qui, selon le journal Emergence de Yaoundé s’est faite avec la prise d’assaut de la résidence d’Issa Tchiroma, le principal challenger de Paul Biya qui dénonce un score de 35,19 % des suffrages contre 53,66 % pour Paul Biya.

Avec au menu des actes de violence et de destruction, une psychose généralisée qui a confiné de nombreux Camerounais dans leurs domiciles. Face à cette menace qui se fait de plus en plus préoccupante, Mutations, un autre quotidien de Yaoundé s’insurge « Arrêtez le massacre »

