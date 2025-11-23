Camer.be
ELECAM : L'Analyse Secrète Révèle la Méthode pour Truquer les Élections de Paul Biya au Cameroun
CAMEROUN :: POINT DE VUE

ELECAM : L'Analyse Secrète Révèle la Méthode pour Truquer les Élections de Paul Biya au Cameroun :: CAMEROON

La légitimité des résultats électoraux au Cameroun est de nouveau au cœur d'un scandale massif, pointant du doigt l'organisme ELECAM et le maintien au pouvoir du Président Paul Biya. Des analyses approfondies des données des scrutins révèlent une méthodologie de fraude électorale qui ne repose pas sur le bourrage d'urnes classique, mais sur une manipulation sophistiquée du taux de participation dans des départements stratégiques. Cette technique, bien que subtile, permet de gonfler artificiellement le score final sans alerter immédiatement les observateurs.

L'étude met en évidence que la clef de voûte de cette opération réside dans la corrélation entre une participation anormalement élevée et l'augmentation disproportionnée des suffrages en faveur du candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Dans les départements considérés comme "normaux", ceux où le taux de participation est proche de la moyenne nationale (historiquement autour de 58% pour la présidentielle de 2018, par exemple), la proportion des votes reste statistiquement cohérente pour tous les candidats. C'est sur cette base que les scrutins sont considérés comme valides.

Cependant, c'est dans 20 départements identifiés que le mécanisme de vol présumé prend toute son ampleur. Dans ces zones, le taux de participation est artificiellement gonflé au-delà de la moyenne. Le problème est que dans ces mêmes départements, la proportion des votes pour Paul Biya n'est pas respectée, devenant exponentiellement plus élevée, allant jusqu'à 70% ou 90% des bulletins, là où le ratio de référence suggérerait 60%. Cette surreprésentation ciblée est la signature du trucage des résultats.

Parmi les départements incriminés, on retrouve un cœur stratégique dans la région du Centre (Haute Sanaga, Lekié, Mbam Inoubou, Mbam et Kim, Mefou et Afamba, Nyong et Kellé, Nyong et Mfoumou, Nyong et Song), mais aussi des zones clés dans le Nord-Ouest (Mezam), l'Ouest (Hauts-Plateaux, Koung-Khi, Ndé), le Sud (Dja et Lobo, Mvila, Ocean, Vallée du Ntem), le Sud-Ouest (Manyu, Ndian) et l'Est (Haut Nyong, Kadey). La concentration de ces irrégularités dans le Centre et le Sud, fiefs traditionnels du régime, confirme une stratégie bien rodée visant à sécuriser la victoire par une fraude méthodologique. L'indignation populaire face à ces pratiques et le déni de vérité des urnes continuent de miner la confiance dans le processus démocratique et la stabilité du pays.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#ELECAMscandale #Cameroun #PaulBiya #FraudeElectorale #TauxParticipation #ElectionCm #VeriteDesUrnes

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

ELECAM : L'Analyse Secrète Révèle la Méthode pour Truquer les Élections de Paul Biya au Cameroun
Louis Marie Kakdeu Dénonce l'Arnaque Électorale et le Danger de la Haine Populaire
Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima
Échec de la privatisation du rail : Bolloré et le déshonneur des chemins de fer camerounais
La chute des Bongo. Est-ce le signal pour l'après-Biya au Cameroun ?
La lettre du Pr Aimé BONNY à M. DJEUKAM TCHAMENI
La Révision du Système Électoral, Préalable Oublié Avant les Législatives et Municipales
ÉCLAIRAGES À LA LUMIÈRE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN COURS CONTRE Dr Okala Ebode
L'EFFET TCHIROMA : DÉCRYPTAGE D'UN "MIRACLE" POLITIQUE
Pourquoi la Souveraineté de l'Afrique Passe Avant Tout par la Refondation de Ses Institutions
Coup de Théâtre Politique au Cameroun, Stratégie et Avenir Post-Élections 2025
Alice Nkom Dénonce la Dictature au Cameroun : Vérité Crue Contre Impunité du Régime Biya
Devenez Rédacteur

Les + récents

06:03
LA NUIT ROYALE Acte 4 : un rendez-vous culturel au service d’une grande cause

LA NUIT ROYALE Acte 4 : un rendez-vous culturel au service d’une grande cause
02:03
Le Doyenné de Ndop Ordonne la Fermeture des Églises après l'Enlèvement du Père John Berinyuy

Le Doyenné de Ndop Ordonne la Fermeture des Églises après l'Enlèvement du Père John Berinyuy
01:30
Le « Président Élu » Issa Tchiroma Remercie la Gambie pour sa Sécurité

Le « Président Élu » Issa Tchiroma Remercie la Gambie pour sa Sécurité
22:22
40% de Gaspillage : Le Chiffre Noir des Pertes Post-Récolte au Cameroun Dû aux Routes

40% de Gaspillage : Le Chiffre Noir des Pertes Post-Récolte au Cameroun Dû aux Routes
21:47
ELECAM : L'Analyse Secrète Révèle la Méthode pour Truquer les Élections de Paul Biya au Cameroun

ELECAM : L'Analyse Secrète Révèle la Méthode pour Truquer les Élections de Paul Biya au Cameroun

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo