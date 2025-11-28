Dans un communiqué parvenu ce jour à la rédaction de Camer.be et signé du président par intérim Mamadou Mota, le Mrc assure que la Convention extraordinaire se tiendra bien le samedi 29 novembre 2025.

Pour le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), "Cette réunion interne au MRC prévue par ses statuts, n'est ni une réunion publique ni une manifestation publique. En conséquence, elle ne requiert pas de déclaration auprès d'une quelconque autorité administrative."

L'intégralité du communiqué en dessous



Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a, par courtoisie républicaine, informé les autorités policières et administratives de l'Arrondissement de Yaoundé 4 de la tenue de sa Convention Extraordinaire, le samedi 29 novembre 2025 à son siège, qui est un lieu clos avec un portail d'entrée.

Cette réunion interne au MRC prévue par ses statuts, n'est ni une réunion publique ni une manifestation publique. En conséquence, elle ne requiert pas de déclaration auprès d'une quelconque autorité administrative.

Le jeudi 27 novembre, Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Yaoundé 4 à qui le MRC avait, par courtoisie, donné l'information sur la tenue de cette Convention Extraordinaire a pris prétexte d'un prétendu signalement d'un ancien cadre du parti, M. Thyerry OKALA EBODE, exclu par l'instance compétente du parti au terme d'une procédure régulière, pour nous adresser un arrêté (sic) d'interdiction de la tenue de notre Convention Extraordinaire.

À la réception de cet arrêté (sic), un communiqué à été immédiatement signé pour reporter à une date ultérieure ladite Convention Extraordinaire.

Puis, suite à une concertation plus étendue, il est décidé que, puisque cette réunion est statutaire et de surcroît se tient au siège de notre parti, l'arrêté (sic)de Monsieur le Sous Préfet n'est pas un acte administratif, mais politique.

En conséquence, celui-ci n'est pas opposable au MRC.

Autrement dit, la Convention Extraordinaire du MRC se tiendra bien le samedi 29 novembre 2025 à son siège comme prévu.

Le MRC prend l'opinion nationale et internationale à témoin des nouvelles provocations grossières du pouvoir à son égard, après le coup d'Etat électoral qu'il a perpétré, avec à la manœuvre le Ministre de l’Administration Territoriale, ELECAM et le Conseil Constitutionnel, pour exclure arbitrairement le Pr Maurice KAMTO de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Le MRC rappelle que sa Convention Extraordinaire n'est pas un événement public, ni ouvert au public. Celui-ci ne se déroule pas sur la voie publique mais dans son siège qui est clos et à un portail contrôlé sous l'entière responsabilité du parti. Aussi, seuls les responsables du MRC peuvent-ils faire appel à la force publique s'ils le jugent nécessaire.

Monsieur le Sous Préfet de Yaoundé 4, ses donneurs d'ordres et le RDPC seront tenus pour responsables de tout trouble à l'ordre qu'ils orchestreront à la demande de M. Thyerry OKALA EBODE, ex militant du MRC, au siège de notre parti le samedi 29 novembre 2025.

PRESS RELEASE

The Cameroon Renaissance Movement (MRC), as a matter of republican courtesy, informed the police and administrative authorities of the Yaoundé 4 Sub-Division of the holding of its Extraordinary Convention on Saturday, November 29, 2025, at its headquarters, which is an enclosed location with an entrance gate.

This internal MRC meeting, provided for by its statutes, is neither a public meeting nor a public demonstration. Consequently, it does not require a declaration to any administrative authority.

On Thursday, November 27, the Sub-Divisional Officer (SDO) of Yaoundé 4, whom the MRC had courteously informed about the holding of this Extraordinary Convention, used the pretext of an alleged report from a former party executive, Mr. Thyerry OKALA EBODE, who was expelled by the competent party body following a regular procedure, to send us a ruling (sic) prohibiting the holding of our Extraordinary Convention.

Upon receiving this ruling (sic), a press release was immediately signed to postpone the said Extraordinary Convention to a later date.

Then, following a more extensive consultation, it was decided that, since this meeting is statutory and moreover is being held at our party headquarters, the SDO's ruling (sic) is not an administrative act, but a political one.

Consequently, it is not enforceable against the MRC.

In other words, the MRC's Extraordinary Convention will indeed be held on Saturday, November 29, 2025, at its headquarters, as planned.

The MRC calls upon national and international opinion to witness the power's new gross provocations against it, following the electoral coup d'état it perpetrated, with the Minister of Territorial Administration, ELECAM, and the Constitutional Council at the helm, to arbitrarily exclude Professor Maurice KAMTO from the presidential election of October 12, 2025.

The MRC reiterates that its Extraordinary Convention is not a public event, nor is it open to the public. It is not taking place on a public road but at its headquarters, which is enclosed and has a controlled gate, under the party's sole responsibility. Also, only MRC officials can call upon the public forces if they deem it necessary.

The SDO of Yaoundé 4, his principals, and the RDPC party will be held responsible for any disturbance of the peace that they orchestrate at the request of Mr. Thyerry OKALA EBODE, a former MRC activist, at our party headquarters on Saturday, November 29, 2025.

Mamadou Mota

Acting President