CAMEROUN :: « Affrontement » entre Laurent Esso et Ferdinand Ngoh Ngoh, affrontement entre Bamoun et Tikar :: CAMEROON

La presse est revenue sur le conflit supposé ou vrai entre le ministre d'Etat de la justice garde des sceaux et le ministre d’Etat Secrétaire General à la présidence de la République. Aussi bien que l’affrontement entre les communautés Bamoun et Tikar.

C’est Expression politique, un journal de Douala qui plante le décor avec la question lancinante « A qui s’adresse Laurent Esso ? ». Ces derniers temps, le ministre de la Justice multiplie des piques dans ses discours et sorties épistolaires sans jamais mentionner directement le nom du destinataire de ses messages…

La réponse vient de Horizons nouveaux Magazine qui estime qu’il s’agit d’un « clash frontal ». A la faveur de la séance de projection du film documentaire sur le Président Paul Biya samedi, le 3 août 2024 dernier, les observateurs avertis relèvent dans le discours de circonstance du Minetat Garde des Sceaux Laurent Esso une charge mal dissimulée contre Ferdinand Ngoh Ngoh qui rappelle à n’en point douter, un malaise latent au sommet de l’Etat.

La Nouvelle, un journal de Yaoundé revient sur ces Propos du Minjustice à Douala avec « Amadou Amadou répond à Laurent Esso ». Après son discours inédit de Douala le 3 août dernier, dans le cadre de la projection du documentaire « Paul Biya, un grand homme d’Etat au destin prodigieux », certains observateurs avertis ont vu à travers les conseils prodigués par Laurent Esso des alertes données à ceux des proches collaborateurs du président qui abuserait de leurs positions de pouvoir pour piller les caisses publiques ou pour se prendre pour des vice-dieux. Ceci, pour annoncer un probable et imminent tsunami après que ce dernier ait, selon eux, été reçu à Etoudi par le président de la République à deux reprises. Mais Amadou n’est pas de cet avis...

Le quotidien Mutations de Yaoundé quant à lui revient sur les affrontements sanglants qui ont eu lieu dans la localité de Magba dans le département du Noun Région de l’ouest entre Bamoun et Tikar pour parler d’« Ennemis intimes ». Pour le journal, Des affrontements entre ces deux communautés, en lien avec l’organisation du festival Nguon, ont fait des morts jeudi dernier à Magba. Le sultan Nabi Mbombo Njoya appelle à élever des prières pour la cohésion sociale et le vivre ensemble.

Le Palais du Sultan n’est pas resté insensible sur ces Affrontements sanglants à Magba. Le quotidien Le Messager de Douala informr que « Le sultan-roi des Bamoun appelle à la tolérance et l’apaisement ». Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya a signé un communiqué pour regretter ces incidents, exprimer sa compassion et sa solidarité aux familles des victimes, et appeler à intensifier des prières pour la paix et la stabilité.