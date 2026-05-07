CAMEROUN :: Comment la mort de Cavaye Djibril ancien Président de l’Assemblée Nationale mobilise la Presse :: CAMEROON

Cavaye Yeguié Djibril est mort. Un mois après son départ du perchoir de la chambre haute du parlement Camerounais qu’il a occupé sans discontinuer pendant 34 ans. Il était d’ailleurs député depuis plus de 50 ans. La presse Camerounaise y est revenue, chacune y allant de ses sensibilités éditoriales.

Il aura donc marqué et écrit l’histoire politique du Cameroun, en continue comme en pointillés. Au lendemain de ce musulman originaire de Maga dans le Mayo Sawa, Extrême Nord du Cameroun, toute la presse s’est intéressée à cette disparition qui a pris tout le monde de court.

En commençant par Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics dont la ligne d’écriture repose essentiellement sur l’accompagnement de l’action publique, les membres du gouvernement et affidés au quotidien. Le journal parle de « Les adieux ». La Nation rend hommage à l’ancien président de l’Assemblée nationale décédé hier à Tokombéré dans l’Extrême-Nord à 86 ans. L’homme qui a occupé le perchoir pendant 34 ans jusqu’en mars dernier, a été inhumé selon la tradition musulmane.

Mutations, un autre quotidien de Yaoundé, indépendant dans son ton parle de Série noire meublée par le décès quelques jours auparavant du président de la chambre haute du parlement Marcel Niat de l’honorable Mbe Essae Mendomo Théodore Alexandre, député de la natiion Élu sous la bannière du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), il représentait la circonscription électorale de Djoum, du département du Dja-et-Lobo dans la région du Sud. La liste s’allonge et le journal s’exclame « Cavaye s’éclipse lui aussi ! ».

Agé de 86 ans, l’ex ‘’ Très honorable ‘’ est décédé hier dans son village, où il s’était retiré. En moins d’un mois, les anciens présidents du Sénat, de la Cour suprême et de l’Assemblée nationale du Cameroun ont quitté la scène.

Le Messager, quotidien iconoclaste et proche de l’opposition revient sur « La fin d’une ère de permanence au Parlement ». En Le décès de l’ancien président de l’Assemblée nationale, 50 jours après avoir quitté le perchoir, referme une longue séquence politique marquée par la primauté de la durée sur le renouvellement et le débat institutionnel. Trois semaines avant sa disparition, l’ancien président de l’Assemblée nationale a effectué un retour triomphal dans son village natal, entre ferveur populaire, symbolique du pouvoir et premiers remous liés à l’après-perchoir.

Le Drapeau, une publication de Yaoundé pense que « Le Cameroun perd un pilier de l’Etat ». Le Cameroun est en deuil suite au décès de Cavaye Yeguié Djibril, survenu le 6 mai 2026 à Mada. Figure majeure de la vie politique nationale et président de l’Assemblée nationale pendant plus de trois décennies, il a été inhumé dans le respect des rites musulmans, en présence de nombreuses autorités. Sa disparition suscite une vive émotion et marque la fin d’une importante page de l’histoire institutionnelle du Cameroun.

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