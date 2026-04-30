CAMEROUN :: Il ya un an nous quittait Richard Ambang Mbadjé,un "amant diabolique" de Marinette Dikoum :: CAMEROON

Né le 1er janvier 1948 à NGUETE – NTUI Richard Ambang Mbadjé était avant l’assassinat de Vincent Dikoum, sergent-chef en service au ministère des Forces armées.

Je saisis le prétexte de son décès pour vous rappeler l’affaire Dikoum et son rôle dans l’affaire. Une histoire qui a profondément marqué les Camerounais d’une certaine génération et a ébranlé les valeurs.



Dans la nuit du 29 janvier 1983, monsieur Vincent Dikoum âgé de 37 ans, cadre à la CAMBANK est sauvagement assassiné par des hommes de main recrutés par son épouse Marinette Ndomè et son amant de Richard Ambang Mbadjé ; Il s’agit des dénommés Pouli, Ndzana et Ombouté.

L’assassinat de Vincent Dikoum survient après une première tentative d’assassinat manquée ; une semaine avant l’assassinat plus précisément dans la nuit du 20 au 21 janvier 1983.

En effet, les nommés Omboute Jean Pierre, Ndzana Louis -Bertin et Pouli Roger avaient déjà tenté d’assassiner monsieur Vincent Dikoum.

Ils avaient été recrutés par le sergent-chef Ambang Mbadjé. Embusqués dans un bosquet à l’entrée du domicile des Dikoum et armés chacun d’un poignard, ils voulaient prendre par surprise à son retour du travail et l’assassiner. Seulement, tout ne se passera pas comme prévu.

Il est environ minuit lorsque M.Dikoum regagne son domicile. Il marque un temps d’arrêt devant sa villa et descend de son véhicule pour ouvrir son portail. Il s’apprête à retourner dans son véhicule lorsque deux malfaiteurs surgissent de leur cachette. Emporté par l’instinct de survie, il va se mettre à crier prendre la fuite échappant ainsi à ses bourreaux.

Ses poursuivants désespérés vont s’évanouir dans la brousse. Bien qu’ayant entendu les cris de détresse de son époux, Marinette Ndomè a ordonné aux jeunes qui vivaient avec eux de mettre la concession dans l’obscurité et elle va les empêcher de sortir. Alors que munis de torches et de machettes, ceux-ci voulaient aller au secours de Vincent Dikoum.

La première tentative d’assassinat venait ainsi de se solder par un cuisant échec. Le lendemain matin, Marinette s’en va fondre en larmes dans les bras de son amant qui lui aussi ne peut retenir ses larmes.

Les conjurés décident alors de concevoir un nouveau stratagème pour éliminer monsieur Dikoum. Ndomé leur promet même une forte somme de 3 millions de FCFA à chacun en cas de réussite de l’opération. Ambang réunit à nouveau ses hommes de main pour préparer l'exécution du plan macabre.

De son côté, Ndomé Marinette s’occupe à faire partir de chez elle Mono Bloc Léa Mbome et Essame Nkongue Jean, deux jeunes étudiants qui vivent sous son toit. Ceux-ci pourraient être un obstacle à la réalisation du plan macabre.



Le vendredi 28 janvier 1983 vers 18h30, une dernière séance de travail s'est réunie chez Ambang Mbadje à Etoudi, Marinette Ndomé, Oumboute, Djana et Pouli pour finaliser la préparation de l'exécution du plan macabre.

Cette nuit-là ; munis de longs poignards, les trois hommes pénètrent dans la chambre du pauvre Dikoum endormi et l’assassine froidement. Le forfait commis, Marinette prend le volant pour aller jeter le cadavre de son mari.

Elle est accompagnée de ses complices. Les conjurés iront jeter le cadavre de monsieur Dikoum dans le fleuve Sanaga. Le corps est soigneusement attaché à une pierre avant d’être jeté à l’eau; ce afin d’éviter qu’il ne remonte en surface.

Le commando dirigé par Ambang Mbadjé se disperse. Ndjana et Pouli prennent la route de Ntui. Ambang, Oumboute et Ndomé quant à eux retournent au domicile des Dikoum pour effacer toutes les traces du crime.

Le lendemain matin, vers 11 heures, Ndomé Marinette se rend chez sa coiffeuse à l’école de police. De retour chez elle, Ndomé réunit ses enfants qu’elle va laisser chez son amant. Avec son amant, elle se rend à Nguete par Ntui, le village natal de celui-ci. Ils y retrouvent Ndjana et Pouli .

Ambang Mbadje présente Ndomé à sa famille comme étant sa fiancée. Après une nuit passée au village, Ndomè et son amant diabolique regagnent Yaoundé le dimanche soir.

Un crime n’étant jamais parfait, les assassins ont laissé plusieurs indices qui vont permettre à la police de les confondre. Devant ce faisceau d’indices concordant contre elle, Marinette passe aux aveux et reconnaît être l’instigatrice de l’assassinat de son époux.

Elle a tué son époux pour pouvoir filer le parfait amour avec Ambang Mbadje Richard.

L’amant Ambang Mbadje et un autre exécuteur Jean-Pierre Omboute sont en cavale. Le mandat d’arrêt de Ambang qui s’était enfui en Centrafrique a été exécuté le 12 août 1983. Il est arrêté et extradé au Cameroun un peu plus de 6 mois après le crime commis au quartier aéroport à Yaoundé.

Au moment de son arrestation en Centrafrique, il avait cherché une faille pour échapper à son extradition. Il va demander aux autorités centrafricaines de le considérer comme un réfugié politique. Ce qui explique le temps assez long pris par les autorités centrafricaines pour autoriser cette extradition. Ceux-ci tenaient à s’assurer que celui-ci n’avait pas d'antécédent politique et était réellement un criminel recherché.

Marinette Ndomè Dikoum et ses complices seront jugés et condamnés en juillet 1984 au tribunal de grande instance du Mfoundi : « Le tribunal condamne mbang Mbadjé Richard, Madame Dikoum née Ndome Dinde Marinette, Omboute Nkou Jean Pierre, Ndzana Louis Bertin à la peine de mort par fusillade à la place publique. Condamne Pouli Roger à 10 ans d’emprisonnement ferme. Décerne un mandat d’arrêt à l’audience à l’encontre du condamné à mort Omboute Nkou Jean pierre en fuite » ; Les condamnés feront appel et la sentence sera confirmée en appel.

Après des décennies de détention ; les assassins qui étaient à la prison de Yoko, de Mfou et Tcholliré ont été tous libérés. Marinette vit en France et ses complices sont retournés dans leurs villages respectifs.

Je reviens sur cette affaire dans mon livre : Rivière de sang.

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