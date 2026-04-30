Iran : saisie d’une bombe GBU-57 américaine, analyse technique en cours

Une bombe pénétrante GBU-57 de fabrication américaine. C’est l’objet qu’aurait saisi l’Iran, selon des déclarations indirectes d’autorités locales. Une première si la prise est avérée.

Une bombe de 13,6 tonnes dont l’origine reste à vérifier

Le ministère iranien de la Défense affirme avoir récupéré du matériel militaire américain incluant une GBU-57. Cette bombe est conçue pour détruire des bunkers souterrains. L’annonce, rapportée par des médias proches du régime, ne précise ni la date ni le lieu de la saisie. Une analyse technique serait en cours dans des laboratoires iraniens. Aucune image ni preuve indépendante n’a encore circulé. Les États-Unis n’ont pas commenté officiellement.

Pourquoi Téhéran revendique cette saisie maintenant

Téhéran cherche à légitimer sa capacité à défier Washington sur le plan technologique. Annoncer la saisie de matériel militaire américain renforce le discours de supériorité du renseignement iranien. Cela intervient dans un contexte de tensions élevées après les frappes israéliennes présumées sur des sites nucléaires iraniens. Posséder une GBU-57 permettrait à l’Iran d’étudier les alliages et systèmes de guidage américains. Une telle acquisition n’a jamais été revendiquée par un État hostile aux États-Unis. Le régime utilise ces déclarations pour impressionner sa base interne et dissuader ses adversaires.

Comment l’Iran copie les armes capturées depuis 2011

La GBU-57 est une bombe de 13,6 tonnes, guidée par GPS et inertiel. Sa coque en acier spécial résiste à l’impact sur le béton armé. L’analyse technique consiste à découper l’arme, prélever des échantillons métallurgiques et démonter l’électronique. Les ingénieurs iraniens cherchent à reproduire les matériaux composites ou à détourner le code des capteurs. Cette approche, appelée contre-ingénierie, est courante dans les programmes militaires non alignés. Téhéran l’a déjà appliquée à des drones américains capturés (RQ-170 en 2011). L’enjeu n’est pas de copier la bombe, trop lourde pour leurs chasseurs actuels, mais d’apprendre à la contrer.

L’Iran pourrait publier des images partielles de l’arme pour prouver sa version. À long terme, la fuite de technologie vers Téhéran modifierait l’équilibre des armes pénétrantes. La Russie ou la Chine obtiendraient indirectement les données via des accords techniques avec l’Iran.

Bluff, intox ou rétention stratégique ?

Si l’Iran détient vraiment cette bombe, pourquoi n’a-t-il montré aucune preuve tangible après plusieurs jours ? Une question qui ouvre deux scénarios : un bluff tactique ou une rétention stratégique pour maximiser l’effet de surprise.

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