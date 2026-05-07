CAMEROUN :: Pagou et les Lions : ce que la génération CAN 2027 doit construire avant les Éliminatoires :: CAMEROON

Pas de Mondial, une CAN 2025 arrêtée en huitièmes par l'Afrique du Sud, et une élimination à la 91ᵉ minute face à la RDC qui continue de hanter les supporters. Cinq mois après le coup de tête de Chancel Mbemba à Rabat, les Lions Indomptables sont entrés dans un nouveau cycle. David Pagou est le premier sélectionneur camerounais à prendre les rênes depuis des années. Mais il dispose d'une fenêtre étroite pour bâtir un groupe capable d'aller chercher la qualification à la CAN 2027, dont les éliminatoires débuteront en septembre.

Les leçons tactiques retenues en Australie

Les FIFA Series de fin mars ont offert un premier aperçu du chantier en cours. Face à l'Australie, le 3-5-2 installé par Pagou depuis la CAN a montré quelques limites. Dans ce match, les Lions ont subi sans réussir à se projeter, jusqu'à concéder un but évitable à la 85ᵉ minute.

Quatre jours plus tard, le sélectionneur a corrigé le tir en passant au 4-3-3 face à la Chine. Ce fut un choix intéressant, avec un résultat immédiat grâce aux buts de Karl Etta Eyong et Saidou Alioum Moubarak en début de rencontre.

Le système idéal n'est visiblement pas encore trouvé. Si la solidité défensive a progressé sous Pagou, c'est dans la création que les Lions doivent encore trouver des solutions. Il n'y a pas de meneur de jeu identifié dans le dispositif. Pagou s'appuie essentiellement sur la vitesse de Mbeumo et d'Alioum Moubarak sur les ailes.

Pendant que les Lions peaufinent leur 4-3-3, ils pourraient s'inspirer du Sénégal, qui joue presque toujours avec ce système. Le champion d'Afrique s'apprête d'ailleurs à affronter la France au Mondial le 16 juin, en étant coté à 6,50 pour la victoire sur YellowBet Cameroun apk. Un rappel de l'écart qui sépare encore la sélection camerounaise du sommet continental.

Les visages neufs et les choix forts de Pagou

Au-delà du système, c'est surtout la liste des 26 convoqués qui a retenu l'attention. Onze nouveaux noms figuraient dans le groupe. Parmi les nouveaux venus, plusieurs ont marqué des points.

Saidou Alioum Moubarak, ailier virevoltant de l'IFK Göteborg et champion d'Afrique U17 en 2019, a été désigné homme du match face à la Chine. En 90 minutes, le jeune joueur avait noirci sa feuille de stats avec cinq tirs et un but. Simon Ngapandouetnbu, gardien de Montpellier, a honoré sa première cape en remplacement de Devis Epassy et s'est montré décisif à plusieurs reprises.

Ryan Fosso Donfack, ancien international suisse passé par l'Eredivisie et désormais à Sturm Graz, a apporté une vraie densité au milieu. Nesta Elphege, attaquant de Parma auteur de deux buts en six matchs de Serie A, a fait savoir qu'il répondrait de nouveau présent en cas de convocation.

Les éliminatoires de septembre apporteront une première réponse concrète sur la capacité de cette nouvelle génération à transformer l'essai.

Plusieurs cadres de la sélection pourraient ne plus être convoqués

André Onana, malgré ses performances régulières à Trabzonspor, n'a pas été convoqué pour les FIFA Series. Vincent Aboubakar, en forme du côté de Neftchi, est lui aussi resté à l'écart.

Zambo Anguissa et Carlos Baleba, absents pour des raisons différentes, n'ont pas non plus fait le déplacement en Australie. David Pagou a tenu à préciser qu'aucune porte n'était fermée. Il est difficile toutefois de ne pas y voir un signal envoyé à la vieille garde.

La non-qualification au Mondial, malgré un éphémère faux espoir lié à la situation de l'équipe d'Érythrée, a certainement marqué le départ d'un nouveau cycle, avec la méthode Pagou qui a déjà fait ses preuves ailleurs.

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