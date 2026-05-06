CAMEROUN :: Les actionnaires prennent le capital du groupe Intelcia pour relever le défi l’outsourcing mondial :: CAMEROON

L’acte a été finalisé le 29 Avril 2026 à Casablanca au Maroc. Il s’agit de l’acquisition par le groupe des 65 % du capital précédemment détenus par Altice. Toute chose qui ouvre Intelcia vers une nouvelle phase de développement dans un monde en perpétuelle mutation. Objectif, devenir un acteur du Top 10 mondial de l’outsourcing d’ici 2030.

Cette recapitalisation conclue en Novembre 2025 apporte sans doute un nouveau souffle dans la stratégie de management d’une Entreprise tournée vers un monde en mutations socio-économique. Le decor a été planté par Youssef El Aoufir, Deputy CEO du Groupe : « La finalisation de cette opération envoie un signal fort de confiance et d’engagement. Notre priorité est claire : accélérer l’intégration de l’IA et des technologies sur l’ensemble de notre offre, faire d’Intelcia Tech un acteur de référence de la transformation digitale, et renforcer la culture centrée sur l’humain qui nous distingue depuis toujours. Le prochain chapitre d’Intelcia sera défini par notre capacité à conjuguer échelle et précision, ambition et exigence humaine. »

A l’occasion de cette nouvelle configuration du capital, les managers se sont engagés « 100 % du capital d’Intelcia est désormais détenu par son équipe dirigeante » pour relever de nouveaux defis « Les dirigeants réaffirment leur ambition d’intégrer le Top 10 mondial des outsourceurs multi-services »

Au demeurant le Groupe Intelcia détient désormais tout le capital. Ce qui lui donne une large de manœuvre dans la gestion au quotidien et l’élaboration de stratégies de développement. Avec comme cahier de charge « Intelcia renforce sa force de frappe internationale dans le domaine de l'expérience client — à travers des acquisitions ciblées en Europe et en Amérique latine — tout en poursuivant le développement d’Intelcia Tech en tant qu’acteur IT couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. Ces deux axes reposent sur un engagement fort en faveur d’opérations pilotées par l’IA et sur une culture d'entreprise fondée sur l’attention portée à la fois aux clients et aux collaborateurs ».

Bien plus, tout en restant dans la gamme de développement. Le contrôle du capital reste par conséquent qui vient couronner plus d’une décennie de croissance ininterrompue qui a permis à Intelcia de passer d'opérateur régional à acteur mondial. Aujourd'hui présent dans 19 pays et au service de plus de 350 clients. Karim Bernoussi, co-fondateur et CEO d’Intelcia l’avait d’ailleurs precisé « Notre ambition reste inchangée : devenir un acteur du Top 10 mondial de l’outsourcing d’ici 2030. Ce qui évolue, c’est notre rythme. Nous disposons désormais de la structure, des talents, des capacités technologiques et, surtout, de la conviction nécessaire pour franchir un nouveau cap. Je suis fier de chacune des personnes qui composent cette entreprise, et résolument optimiste quant à notre avenir »

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