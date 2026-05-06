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Décès du député Mbe Essae Mendomo : le Dja-et-Lobo perd son représentant à l'Assemblée nationale
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Un siège vide à Ngoa-Ekellé. L'honorable Mbe Essae Mendomo Théodore Alexandre, député de la nation représentant la circonscription de Djoum, est décédé des suites d'une maladie. Sa disparition prive le département du Dja-et-Lobo d'une voix au cœur du pouvoir législatif camerounais, en pleine session parlementaire.

Qui était le député du Dja-et-Lobo

Élu sous la bannière du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), Mbe Essae Mendomo incarnait la continuité du parti au pouvoir dans la région du Sud. Sa circonscription, Djoum, constitue un point névralgique d'une zone à la fois forestière et frontalière, aux enjeux économiques et sécuritaires particuliers.

Au palais de verre de Ngoa-Ekellé, il s'était forgé une réputation discrète mais solide. Ses collègues le décrivent comme un homme méthodique, actif dans les travaux de commissions, loin des postures médiatiques. Un profil de terrain, ancré dans les réalités de ses administrés.

Un mandat tourné vers le désenclavement

L'action parlementaire de l'honorable Mbe Essae Mendomo se distinguait par une priorité claire : le désenclavement du Dja-et-Lobo. Dans une région où l'accès aux infrastructures de base reste un défi structurel, il s'était positionné en médiateur entre les populations locales et les instances centrales.

Son rôle de relais entre la base et la direction du RDPC lui conférait une influence réelle dans l'acheminement des directives du parti. Cette double posture représentant du peuple et cadre partisan est caractéristique du modèle de gouvernance locale au Cameroun.

Les conséquences institutionnelles de ce décès

La mort d'un député camerounais en cours de mandat engage des mécanismes constitutionnels précis. Le siège de Djoum se retrouve vacant, ce qui réduit mécaniquement le nombre de parlementaires actifs à l'hémicycle. Conformément aux usages républicains, une législative partielle sera organisée pour pourvoir ce siège.

Par ailleurs, un hommage officiel doit être rendu par ses pairs lors de la prochaine session parlementaire. Les messages de condoléances affluent déjà vers son village natal, témoignant d'une empreinte locale durable.

Enjeux pour la représentation du Sud-Cameroun

La vacance du siège fragilise la représentation d'une circonscription déjà périphérique dans le débat national. Le processus électoral partiel mobilisera les structures locales du RDPC, qui devra désigner un candidat capable de préserver son ancrage dans cette zone.

Ce décès rappelle la question plus large du renouvellement des élites parlementaires dans les régions forestières du Cameroun. Des zones riches en ressources naturelles mais sous-représentées dans les arbitrages politiques nationaux. La succession de Mbe Essae Mendomo s'inscrit dans cet enjeu structurel.

La mémoire d'un serviteur de l'État

Le parcours du député Dja-et-Lobo illustre un modèle de représentation politique fondé sur la proximité et la durée. Ni tribun, ni polémiste un homme de dossiers, ancré dans le concret.

Sa disparition soulève une question que le système politique camerounais ne peut éluder : comment garantir que les circonscriptions rurales et frontalières bénéficient d'une représentation à la hauteur de leurs défis spécifiques, au-delà des cycles électoraux ?

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