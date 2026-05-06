Iran, OCS, Trump : la fracture de l'ordre mondial s'accélère en 2026

Un général iranien face aux ministres de la Défense de l'OCS. Neuf mots qui résument tout : "Les États-Unis ne sont plus en mesure de dicter."

Bichkek, capitale du Kirghizistan. Le signal est envoyé.

Le général de brigade Reza Talaei-Nik, porte-parole du ministère iranien de la Défense, a pris la parole devant les ministres de la Défense de l'Organisation de coopération de Shanghai. En présence des représentants de la Russie, de la Chine, du Pakistan, du Bélarus et de plusieurs alliés stratégiques, il a formulé une thèse centrale : Washington a perdu sa capacité à imposer sa volonté aux nations indépendantes.

Ce n'est pas une rhétorique de tribune. C'est une position politique assumée, énoncée dans l'enceinte même où se dessinent les contre-alliances du XXIe siècle.

L'Iran comme preuve vivante d'une thèse géopolitique

Talaei-Nik ne s'est pas appuyé sur des arguments abstraits. Il a cité la résistance iranienne comme démonstration concrète de l'effondrement de l'ordre unipolaire. Des semaines de bombardements, la disparition d'Ali Khamenei, un double blocus, l'accession d'un nouveau guide suprême Mukhta Khamenei : Téhéran a traversé une séquence de crises majeures et continue d'exister comme acteur souverain.

Pour l'Iran, cette survie politique n'est pas un miracle. C'est un argument. La preuve que la pression maximale américaine a des limites structurelles.

L'OCS : le contrepoids institutionnel au G7

L'Organisation de coopération de Shanghai se définit comme une alliance eurasiatique réunissant la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, l'Iran et plusieurs États d'Asie centrale. Elle est devenue, au fil des années, le cadre institutionnel le plus visible du refus de l'hégémonie occidentale.

Talaei-Nik a décrit l'OCS comme "la manifestation de la volonté des nations de s'éloigner d'un système unipolaire injuste pour évoluer vers un monde multipolaire". La formule est diplomatique. Le contenu est stratégique : le bloc de ceux qui contestent Washington s'élargit, se structure et se dote d'un langage commun.

Sur le terrain, l'escalade est déjà réelle

L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, l'une des artères pétrolières les plus critiques de la planète. Des navires américains ont été frappés par des missiles de croisière. Les Émirats arabes unis ont subi des attaques directes. Téhéran examine désormais l'extension de son contrôle à d'autres détroits stratégiques.

De son côté, Donald Trump a menacé depuis la Floride de "rayer l'Iran de la surface de la Terre" en cas de nouvelle frappe. L'escalade verbale accompagne l'escalade militaire. Les deux parties avancent sans filet.

À court terme : six à douze mois sous haute tension

La fermeture du détroit d'Ormuz perturbe directement un tiers du commerce pétrolier mondial. Les marchés de l'énergie absorbent le choc. Les alliés du Golfe recalibrent leurs positions. La question n'est pas de savoir si la pression s'intensifie elle le sera. La question est de savoir qui cède en premier.

À l'horizon trois à cinq ans, l'enjeu est plus profond. Si l'ordre multipolaire se consolide autour de l'OCS, Washington devra négocier un monde qu'il n'a plus les moyens de structurer seul. Le basculement ne sera pas spectaculaire. Il sera progressif, institutionnel, irréversible.

La géopolitique de 2026 se décide loin des capitales occidentales

Le discours de Bichkek n'est pas un incident diplomatique. C'est le symptôme d'une recomposition en cours. L'Iran ne parle plus seulement pour lui-même il parle au nom d'un bloc qui compte.

La vraie question pour les années à venir : l'Occident est-il encore en mesure de proposer un récit alternatif assez crédible pour stopper cette dynamique ou assiste-t-il, spectateur, à la fin d'un cycle qui a duré trente ans ?

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