CAMEROUN :: Cavaye Yéguié Djibril est mort : 34 ans de règne parlementaire, une fin solitaire à Mada :: CAMEROON

Cavaye Yéguié Djibril est mort le 6 mai 2026 à Tokombéré, dans l'Extrême-Nord du Cameroun. Il avait 86 ans. Écarté du pouvoir deux mois plus tôt, il s'est éteint dans le village où il était né, lamido de son peuple jusqu'au bout.

Un homme, un parcours, une ascension improbable

Cavaye Yéguié Djibril est né vers 1940 à Mada, dans le département du Mayo-Sava. Rien, dans ses débuts, n'annonçait une telle trajectoire. Formé au Centre régional d'éducation physique du Nord entre 1960 et 1963, il enseigne l'EPS à Maroua. En 1965, il devient inspecteur interministériel du Grand Nord. En 1970, il entre à l'Assemblée nationale. En 1971, il est nommé chef traditionnel du Mada. Un homme aux ancrages multiples; institutionnel, partisan, coutumier qui construit sa puissance sur trois décennies.

Pourquoi ce règne a duré si longtemps

Cavaye Yéguié Djibril accède à la présidence de l'Assemblée nationale en mars 1992. Il ne la quittera que le 17 mars 2026 : trente-quatre ans de mandat ininterrompu, record absolu sur le continent africain. Sa longévité repose sur une équation simple. Membre influent du Bureau politique du RDPC, il est un pilier organique du régime Biya. Sa loyauté envers Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, lui garantit une reconduction automatique à chaque législature. Sa maîtrise des rouages parlementaires fait de lui un stabilisateur institutionnel irremplaçable ou du moins perçu comme tel pendant trois décennies.

La mécanique d'une chute brutale

Le délitement commence bien avant 2026. En octobre 2025, lors d'un grand meeting à Maroua, Cavaye Yéguié Djibril prend le micro. Son discours est confus, décousu. Le micro lui est retiré en public, devant les caméras. L'image parvient jusqu'à la présidence. Le signal est sans appel. Le 17 mars 2026, en moins de deux heures, tout s'arrête. Non pas dans l'hémicycle, mais au téléphone. Il apprend son éviction par un intermédiaire. Pas d'audience présidentielle. Pas de cérémonie. Théodore Datouo lui succède le jour même. Le 11 avril 2026, Cavaye Yéguié Djibril quitte la résidence de fonction du plateau Atemengué à Yaoundé et regagne Mada. Vingt-cinq jours plus tard, il est mort.

Ce que sa mort change et ce qu'elle révèle

La transition parlementaire camerounaise se consolide sous Théodore Datouo. La disparition physique de Cavaye supprime le dernier contrepoids symbolique à cette passation. Dans la région du Mayo-Sava, si le Cameroun fonctionnait normalement, des élections législatives partielles devraient être organisées pour pourvoir son siège de député, dans un délai légal de cent vingt jours. Ce scrutin local sera le premier test de l'après-Cavaye dans l'Extrême-Nord.

La région Mayo-Sava, structurée depuis des décennies autour de sa double autorité parlementaire et traditionnelle , entre dans une phase de reconfiguration ouverte. La transition générationnelle au sein du RDPC, déjà engagée, perd son dernier repère de continuité avec la génération fondatrice du régime.

La boucle se ferme à Mada

Cavaye Yéguié Djibril est parti comme il était venu : dans la discrétion du Mayo-Sava, loin du bruit de Yaoundé. Enseignant d'EPS devenu doyen des présidents de parlement africains, il aura traversé sept législatures sans jamais perdre le perchoir jusqu'à ce qu'il le perde en un coup de téléphone. Le parlement camerounais peut-il écrire une nouvelle page sans les hommes qui l'ont verrouillé pendant une génération ?

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