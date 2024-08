CAMEROUN :: Que se passe-t-il à l’Enam à Yaoundé et à la chefferie Akwa à Douala ? :: CAMEROON

L’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) et la chefferie Akwa à Douala, ainsi que le Lamido de Kaélé dans le Nord, ont occupé les tabloïds.

Depuis peu, le directeur de l’ENAM fait l’objet de vives critiques de la presse. Accusé de corruption dans les admissions à cette prestigieuse école qui forme les magistrats et les administrateurs du pays, Soumbou Angoula se retrouve dans le viseur d’une campagne de dénigrement orchestrée par un prétendu « cabinet noir ». Depuis le lancement du concours d’entrée, le directeur général de l’ENAM est la cible d’une série d’attaques menées par une certaine presse, des activistes sur les réseaux sociaux et des panélistes missionnés pour des débats à charge sur certains plateaux télévisés et radiophoniques.

Il en est de même pour la Succession chefferie supérieure Akwa où la famille royale Bonadika Mpondo refuse de légitimer ce qu’elle considère comme une usurpation. Dans un communiqué, la famille régnante et le collège des notables Boneleke dénoncent l’imposition d’un chef et appellent les populations du Canton Akwa à ne pas se laisser abuser. Ils attendent sereinement l’issue des actions en justice engagées pour mettre fin à cette situation.

Dans le Nord du Cameroun, à Kaélé, le ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Hélé Pierre, a exprimé son mécontentement concernant l’élection du nouveau président du comité local de développement.

Sur le plan économique, la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a injecté 250 milliards de FCFA dans le système bancaire. Cette enveloppe, mise à la disposition des banques commerciales de la CEMAC, intervient en réponse à une demande de liquidité accrue.