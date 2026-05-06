AFRIQUE :: Littérature : J'ai lu pour vous " Femme de dehors " de Suzanne Ndjana :: AFRICA

Notre note de lecture sur " Femme de dehors " de Suzanne NDJANA, est celle de l'autopsie d’une double vie conjugale, celle qui est pourtant vécue au kilomètre carré, mais dont personne n'ose parler, sinon avec une pudeur complice et reconnaissante.

Le roman de l'écrivaine camerounaise lève le voile sur l’hypocrisie sociale ou sur cette indécente pudeur.

Dans " Femme de dehors " Suzanne Ndjana s’attaque à un angle mort de la société africaine : la figure de la « deuxième bureau », maîtresse, ou épouse parallèle. Loin du cliché de la briseuse de ménage, l’auteure en fait un personnage tragique, pris dans l’étau des rapports de pouvoir, de la précarité et des injonctions à la maternité.

Le roman dissèque la condition féminine sous le prisme de la polygamie de fait : résilience forcée, conflits entre femmes, amour négocié, maternité comme monnaie d’échange. NDJANA refuse le joug du jugement moral. Elle remonte le fil de la domination : comment la société fabrique des « femmes de dehors », puis les condamne sans autre forme de procès. Le récit émeut parce qu’il montre les douleurs cachées derrière l’image de la femme « entretenue », supposée heureuse.

Analyse stylistique: le roman est une écriture à vif.

La phrase comme coup de poing. Le style de NDJANA est volontairement dépouillé, avec des phrases nominales, des paragraphes courts, des blancs typographiques. La syntaxe mime l’asphyxie du personnage. Illustration :

« Dehors. Dedans. Entre les deux, rien. Juste elle. » Le rythme heurté traduit la violence des assignations.

Le corps-texte : le corps féminin est le lieu central du style. NDJANA écrit avec la chair : « ventre vide », « dos ployé par les regards », « gorge qui ravale les mots ». Les sensations physiques disent ce que la parole ne peut avouer. C’est une écriture organique, presque clinique, qui refuse l’enjolivement lyrique.

L’ironie comme scalpel : l'auteure manie l’antiphrase pour dénoncer l’hypocrisie sociale. Les scènes de « bonheur officiel » sont décrites avec une froideur qui les rend obscènes. Le titre lui-même, " Femme de dehors" est une insulte sociale retournée en étendard littéraire.

Le brouillage des voix est au rendez-vous : NDJANA alterne narration à la 3e personne et monologue intérieur à la 2e personne :

« Tu souris. Tu sais faire ça. Sourire quand ça saigne. » Ce « tu » accusateur embarque le lecteur, le rend complice et juge à la fois. L’ellipse est la figure de style dominante : les scènes de sexe, d’argent, de violence ne sont jamais décrites, seulement leurs traces. Ce que le texte tait devient assourdissant.

Intertextualité : dans le sillage de Bâ et Diome

" Femme de dehors" dialogue d’abord avec " Une si longue lettre. " de Mariama Bâ. Comme Bâ, NDJANA fait de l’intime un espace politique et refuse la caricature de la « rivale ». Mais là où Ramatoulaye parle depuis le dedans du mariage légal, NDJANA donne la parole à celle qu’on laisse dehors. Elle déplace le regard : la polygamie n’est plus subie, elle est organisée. La violence n’est plus seulement conjugale, elle est systémique, entretenue par une société qui a besoin de la « femme de dehors » pour que la « femme de dedans » tienne son rang.

L’écho est aussi fort avec " Celles qui attendent " de Fatou Diome. Les deux romans partagent le thème de l’attente et de la vie suspendue au bon vouloir d’un homme. DIOME raconte l’immobilité des épouses laissées au village ; NDJANA raconte l’immobilité de la maîtresse assignée à l’appartement -meublé. Chez DIOME, l’espoir du retour ; chez NDJANA, l’espoir d’une reconnaissance qui ne vient jamais. Les deux auteures refusent le misérabilisme. Mais NDJANA durcit le trait : son écriture est plus sèche, plus frontale. DIOME poétise l’attente, NDJANA la dissèque jusqu’à l’os.

Quelle Portée ?

Avec " Femme de dehors " Suzanne NDJANA politise l’intime. Elle montre que le domestique est politique, et que la « deuxième femme » est le symptôme d’un système qui organise la rivalité entre femmes pour mieux préserver le pouvoir masculin.

C’est un roman de la marge qui ramène au centre les sans-voix. Une radiographie sans concession de nos lâchetés collectives.

Disponible à Lomé ( Togo ) en version papier ; bientôt au Cameroun, et sous peu sur Amazon.

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