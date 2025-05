MONDE ENTIER :: Le CODE annonce des actions fortes au niveau de la diaspora camerounaise et au Cameroun :: WORLD

Le 26 avril dernier s'est tenue à Londres, l'assemblée générale du CODE ( Collectif des organisations Démocratiques et patriotiques des Camerounais de la Diaspora, ndlr), une des organisations pionnières de l'activisme de la diaspora camerounaise . Cette organisation née en 2005 regroupe en son sein depuis 20 ans plusieurs autres organisations de la diaspora combattante en Europe et même aux USA. Au cours de cette réunion de Londres, plusieurs résolutions ont été prises.

Pour le CODE, il faut "Reprendre toute sa place dans la coordination de la résistance en Diaspora,jouer pleinement son rôle d’organisation stratégique, inclusive et rassembleuse.

Le CODE appelle à la construction d’un front commun de la Diaspora résistante.

Toujours selon le CODE, une delegation de haut niveau sera envoyée dans les capitales stratégiques telles Conakry, Ouagadougou, Niamey, Bamako. " Une délégation qui portera la voix de la Diaspora résistante auprès des États africains en quête de souveraineté réelle et porteurs d’alternatives panafricanistes."

Lire les résolutions du congrès du CODE adoptées à Londres, le 26 avril 2025 en dessous

"RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS DU CODE, Adoptées à Londres, le 26 avril 2025: BILAN CATASTROPHIQUE DU RÉGIME DE PAUL BIYA

Après plus de quarante années d’un règne autoritaire, clanique et néocolonial, le régime de Paul Biya a conduit le Cameroun dans une dérive tragique, marquée par :

• L’effondrement institutionnel, avec des institutions vidées de leur substance démocratique ;

• La généralisation de la corruption, de l’impunité et du détournement des deniers publics ;

• Le tribalisme d’État, utilisé comme outil de division et de conservation du pouvoir ;

• Une guerre civile au NOSO, provoquée par l’aveuglement répressif du régime, qui a fait des milliers de morts, des centaines de villages incendiés, et provoqué un déplacement massif de populations ;

• La paupérisation généralisée, malgré les richesses du sous-sol ;

• L’exode massif des jeunes, qui fuient un pays sans perspectives ;

• La fraude électorale érigée en mode de gouvernance, au mépris de la souveraineté populaire ;

• L’instrumentalisation des élites et des forces armées, pour étouffer toute voix dissidente.

Face à ce bilan désastreux, le peuple camerounais aspire à une rupture radicale. Le CODE, historiquement à l’avant-garde de la résistance en diaspora, reprend toute sa place dans ce combat.

CONSTAT D’UNE DIASPORA RESISTANTE EN CRISE

Le Congrès A reconnu un affaiblissement préoccupant des forces progressistes de la diaspora, dû à :

1. L’infiltration délibérée de la résistance par des agents du régime de Yaoundé, notamment par l’intermédiaire de figures comme Ketcha Courtès et Atanga Nji, dépêchés pour diviser, discréditer et neutraliser les forces actives.

2. Des erreurs stratégiques graves, ayant brouillé le message de la résistance, notamment par l’instrumentalisation maladroite du nom du leader de l’opposition à des fins inavouées.

3. Des revirements opportunistes de certains intellectuels, qui après avoir exploité la figure du Président Maurice Kamto, se sont retournés contre lui, renforçant ainsi les discours du régime.

4. Une inconstance idéologique inquiétante de certains activistes, entre compromission, contradictions publiques et absence de ligne claire.

5. L’échec d’initiatives contreproductives par certains, telles que la tentative de constitution d’un gouvernement de transition fantôme, destiné non pas à fédérer les forces, mais à nuire au véritable vainqueur de l’élection de 2018 alors que ce dernier se trouvait pris en otage dans les geôles infestes du perdant.

6. Une démobilisation générale, causée par le manque de vision commune, les querelles d’ego et la perte de confiance dans certaines figures.

LE RETOUR DU LEADERSHIP DU CODE

Face à ce constat alarmant, le CODE a décidé de reprendre toute sa place dans la coordination de la résistance en Diaspora.

Le CODE entend ainsi jouer pleinement son rôle d’organisation stratégique, inclusive et rassembleuse, pour :

• Orienter la lutte dans sa phase ultime

• Fédérer les forces progressistes de la Diaspora véritablement engagées dans la lutte pour la chute du régime de Paul Biya

• Contribuer à reconstruire une vision claire de la Diaspora.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONGRÈS

Le CODE appelle à la construction d’un front commun de la Diaspora résistante, fondé sur :

a) Le respect de l’autonomie et de l’intégrité de chaque organisation ;

b) Une charte minimale de principes communs (résistance, justice, démocratie, souveraineté) ;

c) La fin des campagnes de dénigrement entre forces alliées.

Le CODE initiera un média de la Diaspora Résistante, indépendant, multilingue, et structuré pour :

• Informer avec rigueur sur les enjeux politiques, géopolitiques, géostratégiques

• Dénoncer la propagande du régime néocolonial et antipatriotique de Yaoundé.

• Mobiliser à l’échelle Internationale pour soutenir la campagne électorale du candidat de l’APC, le Pr Maurice Kamto

V. MISSION DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE

Le CODE annonce l’envoi d’une delegation de haut niveau dans les capitales stratégiques suivantes :

• Conakry,

• Ouagadougou,

• Niamey,

• Bamako.

Cette mission, prévue pour juin 2025, portera la voix de la Diaspora résistante auprès des États africains en quête de souveraineté réelle et porteurs d’alternatives panafricanistes.

L’heure n’est plus à la dispersion ni à l’hésitation.

Le CODE reprend ses responsabilités historiques et appelle le peuple camerounais à se lever pour la libération nationale.

Unis, déterminés, résolus, nous vaincrons.

Fait à Londres, le 27 avril 2025

Le Comité Directeur du CODE

Brice Nitcheu

Président. "