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© Camer.be : Issac Ekwalla
- 11 Apr 2026 14:08:16
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Mort de Marcel Niat Njifenji : l'ancien président du Sénat camerounais s'éteint à 92 ans :: CAMEROON
Camer.be apprend avec consternation, la mort survenue ce samedi, 11 avril 2026, de l'ancien président du sénat, Marcel NIAT NJIFENDI.
Selon nos informations, après avoir été annoncé mort à plusieurs reprises, l'ancien président de la Chambre haute du parlement camerounais, 92 ans, a finalement tiré sa révérence au Centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Marcel NIAT NJIFENDI n'était plus apparu en public depuis plusieurs mois, notamment lors de la cérémonie de vœux au président de la République, en janvier, à sa prestation de serment le 06 Novembre dernier, ainsi qu'à l'ouverture de la session parlementaire de mars 2026 où il s'est vu remplacer à la tête du sénat par un de ses vice-présidents, ABOUBAKARY ABDOULAYE, et non moins Lamido de Rey-Bouba dans le Nord du pays.
Depuis la création du sénat en 2013, quoique faisant partie des 30 sénateurs nommés par Paul BIYA le président de la République, Marcel NIAT NJIFENDI aura trôné à la tête de celui-ci, jusqu'au 17 mars 2026.
La vie de celui qui avait aussi été directeur général de l'ancienne Société nationale d'électricité du Cameroun ( SONEL ), oscillait ces dernières années entre ses innombrables évacuations sanitaires vers la France, sa résidence de fonction au quartier Lac à Yaoundé, et son Bangangté natal, dans l'Ouest du pays .
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