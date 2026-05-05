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© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 05 May 2026 22:40:44
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CAMEROUN :: Socadel : Oumarou HAMANDJODA nommé DG, l’État reprend les commandes :: CAMEROON
Ce mardi, 05 mai 2026, le Conseil d’administration de SOCADEL, présidé par le ministre de l’Eau et de l’Énergie Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, a nommé OUMAROU HAMANDJODA au poste de directeur général. L’annonce intervient 24 heures après le changement de dénomination officiel d’ENEO en SOCADEL.
Oumarou HAMANDJODA n’est pas un inconnu du secteur : il occupait jusqu’ici les fonctions de directeur général adjoint d’ENEO. Sa promotion assure une continuité à la tête de l’opérateur historique de l’électricité au Cameroun.
Cette nomination marque l’aboutissement de la renationalisation du secteur. Après 23 ans de gestion par les groupes étrangers AES Corporation puis Actis, l’État camerounais reprend le contrôle total de l’entreprise chargée de la distribution et de la commercialisation de l’électricité.
Le gouvernement présente cette évolution comme une étape clé pour renforcer sa souveraineté sur les infrastructures stratégiques et apporter des réponses structurelles aux délestages récurrents que subit le pays.
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