Camer.be
Etonde E. Jean Patrice:" Introduire un vice-président nommé serait une rupture avec la démocratie"
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Etonde E. Jean Patrice:" Introduire un vice-président nommé serait une rupture avec la démocratie" :: CAMEROON

Dans une déclaration au ton ferme, le président du parti Dreamers et ancien candidat à l’élection présidentielle tire la sonnette d’alarme face aux orientations actuelles du projet de réforme constitutionnelle au Cameroun. Au cœur de ses préoccupations : l’éventuelle création d’un poste de vice-président désigné par le chef de l’État.

Pour cet acteur politique, une telle évolution institutionnelle constitue un recul significatif en matière de démocratie. Il estime que la légitimité démocratique, fondée sur le suffrage universel, serait mise à mal par une nomination unilatérale à un poste aussi stratégique. « Dans les démocraties présidentielles modernes, le vice-président est élu conjointement avec le président », rappelle-t-il, soulignant l’importance du lien direct entre le peuple et les détenteurs du pouvoir exécutif.
L’ancien candidat rappelle également que la fonction de vice-président existait sous la période fédérale, avant d’être supprimée en 1972 avec l’instauration de l’État unitaire. Selon lui, toute réintroduction de ce poste devrait impérativement viser un renforcement démocratique, et non répondre à des intérêts politiques circonstanciels.

Au-delà de la question du vice-président, c’est le mécanisme de succession présidentielle qui, selon lui, est fragilisé. Il met en garde contre le risque d’une continuité politique « artificielle », qui pourrait s’imposer au détriment de la volonté populaire. Une telle configuration ouvrirait la voie à une concentration du pouvoir incompatible avec les principes d’une République équilibrée.

L’homme politique appelle ainsi à un dialogue national inclusif, transparent et responsable autour de toute réforme constitutionnelle. Il regrette que les conditions actuelles ne permettent pas un débat serein et participatif sur des questions aussi fondamentales. « La Constitution ne doit pas devenir un instrument d’opportunité politique », insiste-t-il, plaidant pour une approche fondée sur l’intérêt général et la confiance publique.

Dans un propos plus large, il dresse un constat sévère de la classe politique camerounaise, y compris de l’opposition, qu’il juge en proie à de profondes insuffisances. Il dénonce des logiques de suivisme, d’appartenance identitaire et un manque de propositions concrètes, appelant à une refondation des pratiques politiques.

Face à ce qu’il qualifie de « dérive inquiétante », il invite les acteurs politiques à privilégier la confrontation démocratique des idées plutôt que des arrangements institutionnels. Pour lui, la consolidation de la démocratie camerounaise passe par le renforcement de la transparence, de l’équilibre des pouvoirs et de la participation citoyenne.

Concluant sur une note d’alerte, il estime que le Cameroun mérite une gouvernance fondée sur la compétence, la responsabilité et, surtout, la légitimité populaire.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Etonde E. Jean Patrice:" Introduire un vice-président nommé serait une rupture avec la démocratie"
Pétition Kamto au Cameroun : l'opposition contre-attaque face au coup d'État constitutionnel
Nintcheu accuse Atanga Nji de fuir les urnes : l'offensive parlementaire qui secoue le régime
RDPC fracturé : révision constitutionnelle, deux barons brisent la discipline du parti au pouvoir
Le piège est là. Et certains applaudissent.
200 parlementaires complices d'un coup d'État constitutionnel silencieux
Kamto dénonce un coup d'État constitutionnel
La Constitution modifiée, Biya se choisit un successeur sans urnes
Tchiroma dénonce la dérive monarchique de Biya et appelle à la résistance
Ouest: Eugène Folefack quitte le Mrc pour le Rdpf -Kumdze
Révision constitutionnelle : Cabral Libii brise le silence et défie le projet gouvernemental
SDF et PCRN proposent un vice-président élu et un mandat limité
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:46
Cameroun, Yaoundé : un violeur présumé échappe à la vindicte populaire à Nkolmesseng

Cameroun, Yaoundé : un violeur présumé échappe à la vindicte populaire à Nkolmesseng
08:24
16 Cameroonians Contract Soldiers Killed in Russian Military Operation, Families Contacted

16 Cameroonians Contract Soldiers Killed in Russian Military Operation, Families Contacted
07:35
Etonde E. Jean Patrice:" Introduire un vice-président nommé serait une rupture avec la démocratie"

Etonde E. Jean Patrice:" Introduire un vice-président nommé serait une rupture avec la démocratie"
07:24
Engagement Sociétal: Comment Intelcia Cameroun illumine le Foyer d'accueil Espoir de Douala

Engagement Sociétal: Comment Intelcia Cameroun illumine le Foyer d'accueil Espoir de Douala
02:00
Rev.Paul ZANG :nos 11 ans de célébration de la CDG sont placés sous signe de la grâce et bénédiction

Rev.Paul ZANG :nos 11 ans de célébration de la CDG sont placés sous signe de la grâce et bénédiction

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo