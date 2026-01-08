L'actualité lue pour vous dans la presse camerounaise de ce 08 janvier 2026 :: CAMEROON

Vœux 2026, Affaire Martinez Zogo, Climat sociopolitique, Nyonget-Kelle, Fêtes de fin d’année, CAN 2025, Sont entre autres titres qui écument les Unes des Journaux.

Actualité Politique

Vœux 2026 : « Paul Biya ouvre le bal ». Le Président de la République reçoit ce jour, les souhaits de Bonne année des membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun et des membres des corps constitués nationaux... (Cameroon Tribune P.2)

Nouvel An 2026 : « C’est le grand jour au Palais de l’Unité ». Ce jeudi 8 janvier 2026, son Excellence Paul Biya reçoit les vœux de Nouvel An 2026 des membres du Corps Diplomatiques et des Corps Constitués Nationaux. Ambassadeurs, hauts-commissaires, autorités civiles, militaires et religieuses se succéderont pour adresser leurs vœux de bonne année au Chef de l’Etat, dans le strict respect du protocole et des traditions officielles. (Le Drapeau P.3)

Prestation des vœux : « Le dernier folklore ». Alors que les corps constitués présentent leurs vœux de Nouvel an au Chef de l’Etat Paul Biya ce jeudi, l’attente d’un remaniement ministériel annoncé le 31 décembre dernier, donne à la cérémonie une portée politique inhabituelle. (Le Messager P.3)

Vœux au Palais de l’Unité :« Paul Biya dit au revoir à l’équipe Dion Ngute ?».La cérémonie consacrée au président de la République, aujourd’hui, 08 janvier, à Yaoundé, par les membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux, est un rituel. Qui intervient, toutefois, dans un contexte postélectoral particulier. Le chef de l’Etat, apprend-on, de source introduite, pourrait également et surtout saisir l’opportunité d’offrir l’ultime poignée de main à certains ministres et assimilés, dans la perspective du nouveau gouvernement attendu dans ‘’ les prochains jours ‘’. (Info Matin P.3)

INFORMATION POLITIQUE, INFORMATION ECONOMIQUE

Vœux de Nouvel An 2026 : « Bonne Année M. le Président ». Le président de la République, Père de la Nation, Paul Biya, va recevoir la Bonne Année des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux ce jour.(La Lune P.9) Climat sociopolitique : « Fièvre du remaniement … ». Dans son discours à la Nation, le 31 décembre 2025, Paul Biya a annoncé pour les prochains jours, la formation d’un gouvernement. Une nouvelle équipe, a recadré le Président de la République, qui devrait concilier, mieux que le passé, jeunesse et expérience et, surtout, combattre vigoureusement les injustices procédant de l’appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou culturel, genre, religion, ou tranche d’âge. Le Cameroun retient son souffle. (Repères P.3)

Législatives et municipales 2026 : « Un nouveau Parti politique lance ses activités à Buea ». Le véritable parti démocratique du Cameroun (Vpdc) a lancé ses activités à Buea le 14 décembre dernier. (Innovation P.2)

Actualité Sociale

Tribunal militaire de Yaoundé : « Où en est-on avec l’affaire Martinez Zogo ? ». Les dernières révélations des témoins. (Emergence P.3)

Affaire Martinez Zogo : « Deux anciens responsables à la Dgre rompent le silence ». Leur part de vérité devant la barre du Tribunal militaire de Yaoundé, les 5 et 6 janvier derniers, sous serment, en qualité de témoins de l’accusation. (Le Jour P.3)

Affaire Martinez Zogo : « La bulle Dgre se dégonfle ».

Deux dépositions effectuées devant la barre du Tribunal militaire, au cours des audiences des 5 et 6 janvier derniers, font état de ce que les moyens logistiques, les sources de financement et le mode opératoire mobilisés pour assassiner l’animateur radio ne correspondent pas à ceux de la Direction générale de la recherche extérieure (Dgre). (Mutations P.5)

Pour Maxime Eko Eko : « Martinez Zogo était plus utile vivant que mort ». Ceci au regard des informations que les écoutes de son téléphone pouvaient fournir à la Dgre, l’animateur et Chef de chaîne était un bon client qui permettait à ce service de se mettre en mouvement. C’est l’une des informations majeures retenue lors de la cross-examination tenue les 05 et 06 janvier dernier. Selon le Divisionnaire Elong et dame Moudie, au regard du casting des exécutants et du mode opératoire il est impossible que ce soit l’ex-Dgre Maxime Eko Eko qui ait donné l’ordre d’assassiner feu Zogo mais plutôt des affairistes pilotées par Justin Danwe. (Telegram News P.3)

Nyong-et-Kelle : « Joie et sourire pour les populations de Song-Poua». L’association caritative Stand-Up for Solidarity, dirigée par Mme Matip, a distribué divers cadeaux et victuailles aux jeunes et aux moins jeunes de Song-Poua et des villages environnants. C’était le 23 décembre 2025 à l’esplanade de l’école primaire, en présence de leur chef Sa Majesté Parfait Gwodok Kouang... (La Grande Tribune P.3)

Détournement de fonds publics à la Maetur: «Un français abusé au Cameroun par son associé et le Dg de la Maétur ».

Près de 92 millions Fcfa des fonds publics détournés, représentants le dernier décompte d’un marché passé, exécuté et réceptionné dans le cadre de la sécurisation des ouvrages réalisés dans l’aménagement des abords urbanisables de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen, et la finalisation des installations, se sont retrouvés dans un compte parallèle à la BGFI-Bank, ouvert par Mbanga Roger, Co-gérant du groupe Deigen International Sarl. La Maétur, sans justificatif d’un avenant portant changement de domiciliation bancaire, n’a pas informé le représentant légal du Groupe Deigen International en la personne dy français Alain Diboumba... (L’Equation Pp.3-4)

Marché public : « La Maetur au cœur d’une affaire de paiement frauduleux ». Comment un marché exécuté et réceptionné a conduit au détournement de près de 92 millions Fcfa au détriment du Groupe Deigen International. Un réseau frauduleux de création de faux-compte bancaire démantelé. L’affaire fait grand bruit et le Directeur Général de la Maetur dans la tourmente. (Génération Libre Pp.6-7-Sans Détour Pp.5-6-7)

Incubateur d’entreprise de l’université de Maroua : « Appel au projets ».

En prélude à la 6e édition du Maroua Polytechnique Innovation Challenge (MPIC 2026), prévue du 20 au 25 avril 2026, l’incubateur d’entreprise de l’Université de Maroua, accueille le samedi 10 janvier prochain à 14 heures une grande rencontre dédiée aux porteurs de projets. Étudiants, élèves et jeunes innovateurs sont attendus à ce rendez-vous placé sous le signe de la créativité, de l’innovation. (L’Etudiant P.3)

Fêtes de fin d’année: « Le système d’alerte sanitaire évalué à l’Est ».

L’incident Manager du Système de Gestion des Urgences Sanitaires à la Délégation Régionale de la Santé Publique de l’Est, le Dr Albert Mambo Maka, par ailleurs Délégué Régional de la Santé Publique de l’Est, a présidé ce mardi 6 janvier 2026 la réunion d’évaluation de la veille sanitaire. Cette rencontre, tenue sur instruction du ministre de la Santé publique, partait sur la période allant du 23 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Cette assise qui s’est tenue en la salle de réunion du centre d’appel des urgences de santé publique de ladite délégation régionale, a connu une forte mobilisation en présentiel de tous les acteurs impliqués au niveau régional et en visioconférence pour ceux des 15 districts de santé de la région. (Quotidien Echos Santé P.5)

Actualité Economique

Crise post-électorale : « L’économie camerounaise a perdu 337 milliards Fcfa selon le Gecam ». Le rapport d’évaluation et de plaidoyer sur les conséquences économiques de la crise post-électorale réalisé par le Gecam avec l’aide de 289 entreprises, estime les pertes économiques à 337 milliards Fcfa, dont 202 milliards pour les entreprises, 43,3 milliards Fcfa de manque à gagner fiscal et 91,5 milliard liés aux destructions matériels.

L’agriculture, l’hôtellerie-restauration, la construction, l’industrie figurent parmi les secteurs les plus touchés, tandis que Douala et Yaoundé concentrent plus de 90% des pertes économiques. (Défis Actuels Pp.4-6) Commerce équitable: « Promouvoir les circuits courts de productions agropastorales ». C’est ce qui ressort de la semaine équitable tenue du 19 au 23 décembre dernier au Collège régional d’agriculture (Cra) d’Ebolowa, question de sensibiliser davantage les producteurs relativement à ces valeurs d’équitabilité dans le commerce sous la conduite de la mairie de la ville éponyme. (Le Messager P.5)

Actualité Sportive

Sélections nationales africaines : « La fin des sorciers blancs ? ».

Lesquarts de finale de la 35ème Coupe d’Afrique des nations débutent demain, avec comme grande première dans l’histoire de la compétition, des entraineurs locaux sur les bancs de six sélections sur huit. Leurs méthodes de travail et leur exemplarité depuis le début de cette CAN fircent le respect et atténuent le mythe du sélectionneur expatrié. (Cameroon Tribune Pp.27-31)

Échos de la tanière : « Les Lions de retour à Rabat pour l’assaut royal».

Après une qualification âprement disputée face à l’Afrique du Sud, Nouhou Tolo et ses camarades sont de retour à Rabat où ils poursuivent leur aventure dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Dans la capitale marocaine, l’objectif est clair : surprendre le pays hôte. (Le Messager P.11)

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp