CAMEROUN :: Funérailles Anicet Ekane : le MRC boycotte, le MANIDEM effacé, la politique s'invite au deuil :: CAMEROON

Anicet Ekane est mort en détention le 1er décembre 2025. Cinq mois plus tard, ses funérailles prévues le 9 mai 2026 sont devenues un champ de bataille politique et juridique. Le MRC de Maurice Kamto vient d'annoncer son boycott. Le MANIDEM, parti du défunt, est exclu de facto de la cérémonie.

Ce qui s'est passé, dans l'ordre des faits

Anicet Ekane avait exprimé une volonté claire : que son parti, le MANIDEM, prenne les devants dans l'organisation de ses funérailles, sa famille ne devant jouer qu'un rôle de soutien. Ces instructions sont documentées dans des enregistrements audio publiés par sa sœur, Mariane Ekane.

Le MANIDEM a respecté cette volonté en annonçant publiquement les dates des funérailles. Muna Ekane, fils aîné du défunt, a contesté cette décision. Il a saisi le tribunal de première instance de Douala, poursuivant à la fois la veuve d'Ekane et le MANIDEM. Le tribunal a statué en sa faveur : Muna Ekane est désigné seul organisateur des funérailles. La veuve est empêchée de récupérer les restes du défunt à la morgue.

En réponse, huit des onze frères et sœurs d'Anicet Ekane, ainsi que le MANIDEM, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas aux funérailles dans ces conditions. Le MRC de Maurice Kamto a suivi, invoquant la solidarité avec le parti politique du défunt injustement écarté.

Pourquoi ce conflit funéraire est politique avant d'être familial

Le boycott du MRC ne se comprend pas sans contexte. Le MANIDEM avait soutenu Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Kamto a été exclu de la course par le régime Biya une décision qui a suscité une vive controverse et renforcé les liens entre les deux formations politiques.

La mort d'Anicet Ekane en détention le 1er décembre 2025 est elle-même un fait politique lourd. Un militant de cette stature, décédé en prison, laisse derrière lui une charge symbolique que ses proches politiques entendent honorer. Priver le MANIDEM de la maîtrise des funérailles, c'est, aux yeux de l'opposition camerounaise, priver le mouvement d'une dernière tribune et d'un dernier acte de résistance collective.

Le mécanisme judiciaire utilisé pour verrouiller la cérémonie

La décision du tribunal de Douala illustre un mécanisme précis. En droit camerounais, le fils aîné dispose d'une légitimité successorale reconnue qui peut primer sur les dispositions exprimées par le défunt si elles n'ont pas été formalisées juridiquement. La volonté orale d'Ekane, même documentée par des enregistrements audio, n'a pas suffi à contrebalancer la demande judiciaire de Muna Ekane.

Ce précédent soulève une question de fond : la volonté politique posthume d'un militant peut-elle être protégée juridiquement contre une contestation familiale ? Le tribunal de Douala a tranché en faveur du lien de sang sur le lien partisan. Le MANIDEM et la majorité de la fratrie Ekane considèrent ce jugement comme une instrumentalisation du droit à des fins politiques.

L'exclusion de la veuve empêchée d'enlever les restes de son époux de la morgue ajoute une dimension de violence institutionnelle à une procédure déjà controversée.

Ce que cette affaire va produire

Les funérailles du 9 mai 2026 se tiendront sans le MANIDEM, sans huit membres de la fratrie Ekane, sans la veuve et sans le MRC. Une cérémonie officiellement organisée, mais politiquement vide de ceux qui représentaient la vie publique du défunt. Ce vide sera lisible et médiatisé.

L'affaire Anicet Ekane s'inscrit dans la mémoire de l'opposition camerounaise comme un cas d'école. Un militant meurt en détention. Son parti est écarté de ses funérailles par décision de justice. Ses alliés politiques boycottent. Ce récit nourrit la conviction, au sein de l'opposition, que le régime Biya dispose de leviers y compris judiciaires et familiaux pour effacer symboliquement ses opposants jusque dans la mort.

La question que personne ne pose encore ouvertement

Un homme peut-il décider de ses funérailles ? La question paraît simple. L'affaire Ekane démontre qu'elle ne l'est pas surtout quand cet homme était un opposant politique mort en détention dans un pays où le pouvoir et la justice entretiennent des relations opaques.

Le vrai enjeu n'est pas la cérémonie du 9 mai. C'est de savoir qui contrôle la mémoire d'Anicet Ekane et ce que ce contrôle dit de l'état de l'opposition camerounaise en 2026.

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