Camer.be
Funérailles Anicet Ekane : le MRC boycotte, le MANIDEM effacé, la politique s'invite au deuil
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Funérailles Anicet Ekane : le MRC boycotte, le MANIDEM effacé, la politique s'invite au deuil :: CAMEROON

Anicet Ekane est mort en détention le 1er décembre 2025. Cinq mois plus tard, ses funérailles prévues le 9 mai 2026 sont devenues un champ de bataille politique et juridique. Le MRC de Maurice Kamto vient d'annoncer son boycott. Le MANIDEM, parti du défunt, est exclu de facto de la cérémonie.

Ce qui s'est passé, dans l'ordre des faits

Anicet Ekane avait exprimé une volonté claire : que son parti, le MANIDEM, prenne les devants dans l'organisation de ses funérailles, sa famille ne devant jouer qu'un rôle de soutien. Ces instructions sont documentées dans des enregistrements audio publiés par sa sœur, Mariane Ekane.

Le MANIDEM a respecté cette volonté en annonçant publiquement les dates des funérailles. Muna Ekane, fils aîné du défunt, a contesté cette décision. Il a saisi le tribunal de première instance de Douala, poursuivant à la fois la veuve d'Ekane et le MANIDEM. Le tribunal a statué en sa faveur : Muna Ekane est désigné seul organisateur des funérailles. La veuve est empêchée de récupérer les restes du défunt à la morgue.

En réponse, huit des onze frères et sœurs d'Anicet Ekane, ainsi que le MANIDEM, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas aux funérailles dans ces conditions. Le MRC de Maurice Kamto a suivi, invoquant la solidarité avec le parti politique du défunt injustement écarté.

Pourquoi ce conflit funéraire est politique avant d'être familial

Le boycott du MRC ne se comprend pas sans contexte. Le MANIDEM avait soutenu Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Kamto a été exclu de la course par le régime Biya une décision qui a suscité une vive controverse et renforcé les liens entre les deux formations politiques.

La mort d'Anicet Ekane en détention le 1er décembre 2025 est elle-même un fait politique lourd. Un militant de cette stature, décédé en prison, laisse derrière lui une charge symbolique que ses proches politiques entendent honorer. Priver le MANIDEM de la maîtrise des funérailles, c'est, aux yeux de l'opposition camerounaise, priver le mouvement d'une dernière tribune et d'un dernier acte de résistance collective.

Le mécanisme judiciaire utilisé pour verrouiller la cérémonie

La décision du tribunal de Douala illustre un mécanisme précis. En droit camerounais, le fils aîné dispose d'une légitimité successorale reconnue qui peut primer sur les dispositions exprimées par le défunt si elles n'ont pas été formalisées juridiquement. La volonté orale d'Ekane, même documentée par des enregistrements audio, n'a pas suffi à contrebalancer la demande judiciaire de Muna Ekane.

Ce précédent soulève une question de fond : la volonté politique posthume d'un militant peut-elle être protégée juridiquement contre une contestation familiale ? Le tribunal de Douala a tranché en faveur du lien de sang sur le lien partisan. Le MANIDEM et la majorité de la fratrie Ekane considèrent ce jugement comme une instrumentalisation du droit à des fins politiques.

L'exclusion de la veuve empêchée d'enlever les restes de son époux de la morgue ajoute une dimension de violence institutionnelle à une procédure déjà controversée.

Ce que cette affaire va produire 

Les funérailles du 9 mai 2026 se tiendront sans le MANIDEM, sans huit membres de la fratrie Ekane, sans la veuve et sans le MRC. Une cérémonie officiellement organisée, mais politiquement vide de ceux qui représentaient la vie publique du défunt. Ce vide sera lisible et médiatisé.

L'affaire Anicet Ekane s'inscrit dans la mémoire de l'opposition camerounaise comme un cas d'école. Un militant meurt en détention. Son parti est écarté de ses funérailles par décision de justice. Ses alliés politiques boycottent. Ce récit nourrit la conviction, au sein de l'opposition, que le régime Biya dispose de leviers y compris judiciaires et familiaux pour effacer symboliquement ses opposants jusque dans la mort.

La question que personne ne pose encore ouvertement

Un homme peut-il décider de ses funérailles ? La question paraît simple. L'affaire Ekane démontre qu'elle ne l'est pas surtout quand cet homme était un opposant politique mort en détention dans un pays où le pouvoir et la justice entretiennent des relations opaques.

Le vrai enjeu n'est pas la cérémonie du 9 mai. C'est de savoir qui contrôle la mémoire d'Anicet Ekane et ce que ce contrôle dit de l'état de l'opposition camerounaise en 2026.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#anicetekane #mrc #manidem #cameroun #oppositioncameroun

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Funérailles Anicet Ekane : le MRC boycotte, le MANIDEM effacé, la politique s'invite au deuil
Maurice Djiongo « Comment Sortir du pouvoir-propriété privée pour une rotation accélérée »
John Ngu Foncha : pourquoi l’affirmation d’une vice-présidence sans élection est une contre-vérité
Datouo à l'Assemblée nationale : 150 fantômes et un conseiller limogé, la rupture est-elle réelle ?
Mort d’Anicet EKANÈ : Le MANIDEM joue sa survie politique dans la bataille des obsèques
Atangana-Kamto : le volte-face sur les 100 millions qui révèle le dessous des alliances électorales
Vice-présidence : la révision du 4 avril 2026 qui ouvre la voie à 7 ans de pouvoir sans vote
Internements forcés, arrestations sans mandat : la répression des voix dissidentes documentée
La réforme Biya du 4 avril transforme-t-elle la République en patrimoine familial ?
Réforme constitutionnelle au Cameroun : Momo démonte point par point la saisine de Kamto à l'UA
MRC saisit l'Union Africaine : Maurice Kamto dénonce un coup d'État constitutionnel au Cameroun
MRC au tribunal : le parti saisit l'incompétence du TGI Mfoundi pour protéger sa sentence arbitrale
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:15
Funérailles Anicet Ekane : le MRC boycotte, le MANIDEM effacé, la politique s'invite au deuil

Funérailles Anicet Ekane : le MRC boycotte, le MANIDEM effacé, la politique s'invite au deuil
23:51
INAUGURATION DU PALAIS DES CONGRES OMAR BONGO ONDIMBA : MEMOIRE D’ETAT ET CONTINUITE REPUBLICAINE

INAUGURATION DU PALAIS DES CONGRES OMAR BONGO ONDIMBA : MEMOIRE D’ETAT ET CONTINUITE REPUBLICAINE
23:03
AGL Cameroun et Reasy mettent un corridor logistique intégrée et digitalisée entre le Cameroun et

AGL Cameroun et Reasy mettent un corridor logistique intégrée et digitalisée entre le Cameroun et
22:40
Socadel : Oumarou HAMANDJODA nommé DG, l’État reprend les commandes

Socadel : Oumarou HAMANDJODA nommé DG, l’État reprend les commandes
22:09
ZONETAK SOUKOUDJOU : L’ECHO D’UNE MUSIQUE QUI VOYAGE A TRAVERS LE MONDE

ZONETAK SOUKOUDJOU : L’ECHO D’UNE MUSIQUE QUI VOYAGE A TRAVERS LE MONDE

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo