Le groupe IUGEE présente les offres de formations alléchantes de ses 06 grandes écoles au Cameroun :: CAMEROON

C'est au cours d'une cérémonie officielle de présentation tenue ce 5 mai au sein de son campus flambant neuf aux standard internationaux de Yaoundé au Cameroun.

Le groupe Collège de Paris adopte une nouvelle dénomination pour ses activités au Cameroun "IUGEE": Institut Universitaire des Grandes Écoles Européennes.

L'IUGEE regroupe tous les IPES (institut privé d'enseignement supérieur) du groupe déployé au Cameroun à savoir: PARIS SANTÉ ,KEYCE INFORMATIQUE, DIGITAL SCHOOL ACADEMY ,ASCENCIA BUSINESS SCHOOL, ECEMA BUSINESS SCHOOL ,COLLEGE OF ART AND DESIGN.

Ce changement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de croissance et de souveraineté académique, avec pour ambition d'affirmer leur positionnement d'excellence académique.

Selon madame Sulamite NYACKA , Directrice Générale Afrique IUGEE, il fut un temps où accéder à une formation d'excellence impliquait de s'expatrier, de quitter son environnement et de s'éloigner de ses repères. Aujourd'hui, cette excellence s'implante directement au plus près des talents africains. Le groupe IUGEE :Institut Universitaire des Grandes Écoles Européennes est un groupe éducatif international qui déploie en Afrique l'expertise et le savoir-faire pédagogique français, dans le strict respect des cadres académiques nationaux de chaque pays d'implantation.

Nous avons commencé en 2015 par les cours de langues françaises du côté de Buéa , cette croissance a été évolutive en 2025 avec l'école architecture design d'intérieur. IUGEE est un groupe dynamique qui se présente par un visage neuf , passage à un nouveau grade dans l'enseignement supérieur, nous pensons avoir réussi le cap de notre slogan la référence de l'excellence. Nous envisageons aller plus loin entant que référence dans les métiers de l'innovation.

Notre mission est claire, poursuit t'-elle permettre aux étudiants de bénéficier localement d'une formation de haut niveau, professionnalisante et conforme aux standards internationaux, sans avoir à quitter leur pays.

À ce jour , nous avons plus de 18000 étudiants, former les leaders , entrepreneurs, fournisseurs de solutions tels ont été les mots fars de M. Jean YOUTOU promoteur d'IUGEE, dans les 3 prochaines années, selon lui avec son staff administratif et ses nombreux partenaires l'IUGEE compte évolué vers les instituts supérieurs homologués, nous recherchons l'excellence affirme t-il lors de son propos au cours de cette cérémonie officielle de présentation de l'Institut Universitaire des Grandes Écoles Européennes campus de Yaoundé.

Ces 6 écoles que compte IUGEE proposent une large palette de formations couvrant des domaines stratégiques tels que: Management, Commerce, Informatique , Digital, Marketing et Intelligence Artificielle.

Cependant,chaque étudiant inscrit au sein du Groupe IUGEE obtient un diplôme universitaire mentoré par une université publique locale. Parallèlement, il bénéficie de l'appartenance à un groupe d'expertise française garantissant d'un encadrement académique structuré, une pédagogie innovante et orientée compétences, une forte professionnalisation, un accès à un réseau international d'étudiants et de partenaires. Cette double dimension associe légitimité nationale et ouverture internationale, offrant aux apprenants un parcours académique valorisant et compétitif sur le marché du travail.

En effet, ce qui fait le succès d'IUGEE c'est la pédagogie par projet, la qualité des enseignants, l'accompagnement à l'insertion professionnelle, la mobilité internationale, son réseau de partenaires, le cadre d'enseignement.

À titre de rappel, le Groupe IUGEE est implanté dans plusieurs pays africains afin de rapprocher l'excellence académique des réalités économiques locales. Il est présent notamment à: Douala, Yaoundé, Bafoussam, Maroua et Garoua au Cameroun et à Bangui ,République Centrafricaine (RCA), Lomé - Togo, Libreville Gabon, Dakar - Sénégal, Casablanca - Maroc, Conakry - Guinée .

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