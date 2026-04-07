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Un mariage annulé à cause d'une barbe : l'ultimatum qui a tout fait basculer
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Akwa-nord, 4 avril 2026 : le « oui » qui n'a pas eu lieu

Barbe non rasée, dot versée, enfant en commun. Et pourtant, pas de mariage. À Douala, l'union civile entre Sophie Danièle, 29 ans, et Melvin, 35 ans, technicien supérieur des Eaux et Forêts, a volé en éclats samedi 4 avril 2026. Motif officiel : un désaccord sur la pilosité faciale du marié, jugée excessive par sa fiancée.

Un conflit ancien, une rupture programmée

L'histoire ne commence pas ce samedi-là. Dès leur rencontre en 2023, Sophie Danièle exprime son attachement à la propreté. Lors de ses visites dans la concession familiale de New Bell, elle remarque et signale. La barbe de Melvin pousse, l'entente diminue.

En 2024, le couple a un enfant. En mars 2026, Melvin verse la dot lors d'une cérémonie organisée à Akwa-nord. Tout semble engagé. Mais à la sortie de la rencontre, Sophie Danièle pose à nouveau son ultimatum : raser ou renoncer. Prosper, frère aîné de Melvin, soutient ce dernier.

Mercredi avant le mariage : la scène publique

Mercredi 2 avril, Melvin se rend à Akwa-nord pour déposer les dernières pièces du dossier nuptial. C'est devant témoins que Sophie Danièle l'interpelle publiquement sur sa barbe. Melvin formule alors une promesse : il se rasera après le mariage. Réponse immédiate : sans rasage, pas d'union.

Un oncle de Sophie Danièle, pasteur, intervient. Il demande à Melvin si la barbe est « son totem ». Melvin maintient sa position. Les deux jours suivants, Sophie Danièle multiplie les messages WhatsApp. Tous ignorés.

Samedi matin : la mécanique de l'effondrement

Sophie Danièle mandate Bertrand, son neveu moto-taximan, pour porter des fruits chez la grand-mère de Melvin et vérifier l'état de sa barbe. Verdict : aucun poil n'a diminué. Elle appelle les parrains du couple, réaffirme son ultimatum matrimonial.

À 12h30, le véhicule de mariage passe prendre Melvin à New Bell. Il est lavé, habillé. Pas rasé. À Akwa-nord, il trouve Sophie Danièle en civil, non préparée. « Tu penses que je blague ? », lui répond-elle. La tension atteint son pic. Melvin réclame son fils, appelle la police. Le mariage à Douala ne se tiendra pas.

Ce que cette affaire révèle

En droit camerounais comme dans les usages coutumiers, la dot versée conditionne des droits et obligations réciproques. Une rupture à ce stade ouvre un contentieux complexe.

La barbe ou le mariage : qui décide vraiment ?

« La femme ne me commande pas », a dit Melvin. Sophie Danièle a, elle, transformé une exigence esthétique en condition contractuelle. Entre les deux, un enfant, une dot, et désormais une procédure judiciaire en attente. La vraie question que pose cette histoire n'est pas capillaire. Elle est celle du pouvoir de négociation dans le couple : qui fixe les règles, et à quel moment devient-il trop tard pour les imposer ?

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