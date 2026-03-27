CAMEROUN :: Paul Biya : 43 ans au pouvoir, 41 ans de son parti le RDPC Et… Des prolongations pour rester. :: CAMEROON

L’homme du 6 Novembre 1982 Totalise 43 ans de pouvoir qu’il partage avec son parti le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais le RDPC, son parti qu’il a créé Le 24 Mars 1984. A l’Assemblée Nationale fortement dominée par ce parti, les députés viennent de prolonger leur mandat jusqu’au 20 Décembre 2026.

Le RDPC est plutôt un parti politique atypique. Contrairement a la démarche classique qui veut qu’un parti naisse conquiert et accède au pouvoir, le RDPC est né au pouvoir. Lorsque son parti sort des fonts baptismaux en 1982 ? son géniteur ? Paul Biya est déjà à la manœuvre à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Ceci explique-t-il la boulimie du pouvoir dans ce parti de la flamme ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il que, pour être fidèle à un parti qui est formé pour gérer le pouvoir, toutes les manœuvres sont déployées pour cette fin. On entend y rester et pour cause, Un projet de loi a été déposé à l’assemblée Nationale dans le but de proroger le mandat des députés arrivé à son terme. Le prétexte plutôt fallacieux évoqué, le manque de moyens de l’Etat pour organiser une élection.

Le résultat, on le connait, « C’est fait ». Cameroon Tribune ? le quotidien à capitaux publics annonce que Le président de la République a promulgué hier la loi y relative après l’adoption du projet par l’Assemblée nationale. Prévu pour s’achever le 31 mars prochain suite à une précédente rallonge, le séjour des élus de la Nation dans l’auguste chambre court désormais jusqu’au 20 décembre. Le RDPC reste encore le parti dominant à l’Assemblée Nationale et continue de voter des lois favorables à son ancrage populaire.

Aussi, pour l’AN 41 du Rdpc à l’Est, Capitale Info parle de « Remobilisation générale pour les victoires totales ». A la suite de la première rencontre de relance de la machine politique tenue samedi dernier à Bertoua, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Joseph Lé, par ailleurs Chef de la Délégation Permanente Régionale du Comité Central du Rdpc pour la région de l’Est, a livré une allocution à forte charge politique et stratégique. Entre hommage appuyé au Président Paul Biya, célébration des avancées institutionnelles en faveur des cadres de la région, diagnostic sans complaisance des contre-performances électorales et appel à la discipline militante, le membre du gouvernement trace une feuille de route.

Cepandant que dans la Sanaga Maritime « Ngallè Bibéhè mobilise déjà pour de nouvelles victoires du Rdpc ».Le journal Sans Détours écrit que Son retour sur le terrain le 24 mars dernier, depuis la campagne liée à la présidentielle 2025, à la faveur de la célébration de l’An 41 du Rdpc, qu’il présidait pour la première fois en sa qualité de membre titulaire du comité central et chef de la délégation permanente départementale du comité central pour la Sanaga Maritime, a servi de prétexte pour dresser le bilan de la participation des deux sections Rdpc d’Edéa centre 2 et 1, au scrutin présidentiel, et surtout pour poser les jalons de la victoire du parti lors des élections locales projetées.

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