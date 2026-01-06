CAMEROUN :: Législatives et municipales, Rdpc-Evodoula, Remaniement,Inhumation bloquée, Enseignement supérieur.. :: CAMEROON

Législatives et municipales, Rdpc-Evodoula, Remaniement,Inhumation bloquée, Enseignement supérieur, Gestion foncière,Sécurisation du port de Douala-Bonabéri, Pillage à ciel ouvert, CAN 2025, Sont entre autres titres qui écument les Unes des Journaux.

Actualité Politique

Législatives et municipales... : « Les partis sur le qui-vive ». Après la présidentielle et les régionales en fin d’année dernière, les formations politiques se mobilisent déjà pour préparer au mieux ces élections qui devraient se tenir au premier semestre de 2026. Au programme : tournées de sensibilisation, rencontres avec les militants, création de commissions d’investiture, etc. (Cameroon Tribune Pp.2-3)

Inhumation bloquée : « La famille d’Anicet Ekane face au mur administratif ». Pourquoi la levée des restrictions sur la dépouille de l’homme politique décédé depuis plus d’un mois coincé ? (Emergence P.5 Rdpc-Evodoula : « Le Rdpc au bord de l’implosion ». A l’origine, une cérémonie de remerciements des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) illégalement convoquée par Jean Marie Ngah Nkoumnda le 10 janvier à Nkolassa, et sur laquelle pèseraient des risques de troubles à l’ordre public. (Le Messager P.3)

Christopher John Lamora : « Des morts inacceptables ». L’ambassadeur des Etats-Unis arrivé en fin de séjour estime que la présidentielle 2025 a été très disputée, mais fustige les violences post-électorales. (Mutations P.7)

Nouveau septennat : « Le plan Biya ». Des batailles rangées font rage entre deux camps diamétralement opposés pour le contrôle du pouvoir. (Grand-Ouest P.4)

Remaniement : « Le gouvernement de toutes les attentes ». Après 7 ans sans remaniement, le président Paul Biya a annoncé dans son discours à la Nation le 31 décembre 2025, la formation d’un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Chose inédite ! Si le chef de l’Etat Paul Biya reste le seul à maitriser son agenda, les attentes du peuple camerounais sont à la dimension des promesses d’investiture. (Dernière Heure P.3)

Nouveau gouvernement : « Peur sur le remaniement ». Les nombreux atermoiements cachent mal les difficultés de briser le mythe des réseaux féroces qui se sont constitués et gravitent autour du pouvoir, au gré des ,colossaux moyens indûment accumulés. Un sérail qui a pris du galon à,force de la longévité et de l’impunité qu’il s’est érigé en model. D’où, ente ,autre difficulté actuelle du Président Biya de procéder sans état d’âme à un,renouvellement de l’effectif gouvernemental, synonyme d’affronter les,différents castels qui s’arc-boutent. (Pile ou Face P.6) , Gouvernance, sécurité et vivre-ensemble: « Les axes majeurs de l’année 2026 ». Dans son message à la Nation, le 31 décembre dernier, le président de la République, Paul Biya, a dressé un large bilan du septennat écoulé tout en projetant le pays vers l’avenir. Entre consolidation politique, relance économique, promotion de l’emploi des jeunes, renforcement de la sécurité et appel pressant au vivre-ensemble, le chef de l’Etat a livré un discours à la fois rétrospectif et prospectif, marqué par un appel à l’unité et à la responsabilité collective. (L’Echos P.3)

Actualité Sociale

Enseignement supérieur : « Des enseignants haussent le ton et entrent en grève ». Ce mouvement d'humeur s'étend du 5 au 14 janvier sur 2026 dans l'ensemble des universités d'État du Cameroun. C'est une décision prise, le 3 janvier au terme d'une réunion extraordinaire du Bureau exécutif du Synes (Syndicat national des enseignants du supérieur) tenue en visioconférence. La raison principale est liée au fait que près de 80% des enseignants n'ont pas perçu la 3ème tranche de l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche. (Le Messager P.3)

Paiement des Enseignants du supérieur : « La dette qui fâche ».

Dénonçant des primes impayées depuis 2022, le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) fustige entre autres « le non-respect des engagements pris par les pouvoirs publics concernant le paiement de la dette académique couvrant la période 2000-2021... ». Face à cette situation, une grève de dix jours est annoncée dans l’ensemble des universités publiques du Cameroun. (L’étudiant P.2)

Communauté urbaine de Douala : « Dr Mbassa Ndine lance la construction de la Direction de la Police Municipale ». Le maire de la ville a, ce 05 janvier, procédé à la pose de la première pierre du bâtiment de veille. Objectif, renforcer le dispositif de la police municipale, en améliorant la coordination et le déploiement des unités sur le terrain, afin de lutter plus efficacement contre le désordre urbain. (Info Matin P.3) Commune de Magba : « Le maire veut produire l’électricité à travers le barrage de la Mapé ». Mbouem Dieudonné a mandaté des experts pour faire des études sur ce projet. Il permettra à la commune de Magba de produire son énergie électrique propre et la revendre à d’autres villes du pays à travers EDC. (Innovations P.3)

Gestion foncière : « Les nouvelles mesures d’Eyebe Ayissi contre l’accaparement des terres ». C’est un tournant décisif dans la gestion domaniale au Cameroun. Par une lettre circulaire signée le 26 décembre 2025, le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, Henri Eyebe Ayissi, vient de verrouiller l’accès aux grandes propriétés foncières. Désormais, toute demande d’immatriculation ou de concession dépassant les 10 hectares sur le domaine national est conditionnée par l’obtention d’une ‘’ lettre de non-objection ‘’délivré par les chefs traditionnels de premier ou de deuxième degré… (Forum Libre P.9) Coopération bilatérale Cameroun-Ghana : « Le groupe ghanéen Jospong dévoile un projet structurant de plus de 1000 emplois au Cameroun ». Fort de plus de trois décennies d’expertise dans la gestion

intégrée des déchets et la promotion de l’économie circulaire, le groupe ghanéen Jospong ambitionne de s’implanter durablement au Cameroun.

Reçu en audience le 17 décembre 2025 par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Ayissi, le président du groupe, le Dr Kumbi Larbi, a présenté un projet d’envergure nationale qui pourrait marquer un tournant décisif dans la salubrité urbaine, la création d’emplois et la transition écologique du pays. (Le Soir P.9)

Rétrospective 2025 : « Les paris gagnés de Célestine Ketcha Courtes ». C2D Urbain,"Capitales Régionales": Un programme pour la transformation des villes camerounaises (Focus sur les chantiers de Bamenda et Maroua. Sporcap : Pour un meilleur encadrement de la jeunesse. Pdvir : Pour la connectivité des quartiers sous structurés de nos

villes. Pvgfd : Prolonger les succès du Pdvir. Opération Yaoundé Intra muro et programme spéciale du chef de l’Etat pour améliorer la voirie urbaine. Projet de Mobilité Urbaine de Douala (Pmud)... (L’Equation Pp. 3-4-5)

Hôpital Central de Yaoundé : « 119 héros en blouse blanche couronnés». La remise de 119 médailles (Or, Vermeil et Argent) vient consacrer des carrières entières dévouées au service public, transformant des années de ‘’ nuits sans sommeil ‘’ et d’urgences gérées dans l’ombre en un symbole de fierté nationale. Au-delà de l’hommage, cette distinction appelle les lauréats à devenir des modèles d’intégrité et de rigueur, s’inscrivant dans la vision stratégique de l’Etat pour un système de santé performant où la ressource humaine demeure le ‘’ visage humain de la République ‘’. Sous l’impulsion du Pr Pierre Ongolo Zogo, l’institution a opéré une métamorphose profonde, axée sur l’humanisation des soins, la digitalisation des plateaux techniques et une paix sociale exemple, désormais citée comme un modèle à l’échelle nationale. L’Hôpital Central de Yaoundé a ainsi distingué son personnel le 2 janvier 2026, sous la présidence conjointe des Ministres Manaouda Malachie et Grégoire Owona (Quotidien Echos Santé P.6)

Actualité Economique

Pillage à ciel ouvert : « L’or du Cameroun dans les circuits obscurs ? ». Révélée par le rapport ITIE 2023 publié le 10 décembre 2025, la situation décriée met en lumière un écart considérable entre les 22,3 kg d’or reconnu par la Direction Générale des Douanes et les 15,2 tonnes revendiquées par les statistiques internationales. Localisé au Emirats Arabes Unis et déclaré en provenance du Cameroun, le volume d’or exporté représente près de 1200 milliards Fcfa perdus sur la base d’une tonne à 120 millions d’euros, le coût actuel sur le marché international… (Le Firmament P.4)

Secteur aurifère : Le gouvernement explique les écarts ». Face aux chiffres troublants du rapport ITIE 2023 faisant état d’un important écart entre les exportations officielles d’or et les statistiques internationales, le ministère des Mines apporte des éclaircissements. Entre exploitation artisanale peu contrôlée, porosité des frontières et limites opérationnelles de la Sonamine, les autorités annoncent des mesures fortes pour restaurer la traçabilité, renforcer les réverses nationales et faire de l’or un véritable levier de souveraineté économique. (Le Drapeau P.3)

Sécurisation du port de Douala-Bonabéri : « Transatlantic au scanning ». Le nouvel opérateur a entamé ses activités le 2 janvier au terminal à conteneurs, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère dans la sécurisation de ce hub logistique de référence du golfe de Guinée. Finalité du projet : garantir la continuité des opérations sans perturbation, renforcer la sécurité, la traçabilité et la transparence des flux de marchandises, réduire de manière significative le temps de passage portuaire et protéger les recettes douanières. (Repères Pp.7-8-9)

Scanning au Port de Douala-Bonabéri : « Tout sur le contrat entre le Pad et Transatlantic ». Pendant les 25 ans que va durer la concession, Transatlantic D investira environ 192,942 milliards, et versera au Port Autonome de Douala un ticket d’entrée de 250 millions. Par ailleurs, le nouveau concessionnaire paiera une redevance fixe annuelle forfaitaire de 150 millions, et une redevance variable estimé en moyenne à 7% du C.A sur toute la durée de la concession. (Bougna P.3)

Actualité Sportive

CAN 2025 : « Cameroun, le fossoyeur des pays hôtes ». En quarts de finale de la Can 2025, les Lions Indomptables du Cameroun affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc, pays hôte. Le Cameroun porte avec lui une statistique aussi lourde qu'impressionnante : à sept reprises dans son histoire, il a éliminé la nation organisatrice de la Coupe d'Afrique. (Le Messager P.12) CAN 2025, Lions Indomptables : « Le système Pagou ». L’actuel sélectionneur national du Cameroun a bâti un véritable système de jeu à moins de deux semaines. Un style de jeu propre qui laisse les adversaires K.O. Son nom sera écrit en lettres d’or dans le registre du football national et international. (La Lune P.10)

